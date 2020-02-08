向14亿中囯人送暖 倪可敏：大马展示患难见真情

（吉隆坡8日讯）国会下议院副议长倪可敏指出，自从疫情从武汉开始肆虐，我国政府就一直与中国保持密切联系，同时尽最大的努力向中国伸出援手，让中国14亿人民感受到了“人间有情、雪中送炭”的高贵情操。

他说，我国政府对中国及其人民展现了“一方有难、八方支援”的精神，更向全世界展示何谓患难见真情，不但显示马中两国情谊深厚、更说明大马是中国真正值得信赖的好朋友与好伙伴。

也是行动党副秘书长的倪可敏表示，在原产业部长郭素沁居中协调下，1800万只手套正运往中国协助抵抗疫情，国内华社各团体包括中总、华总等也积极响应号召，收集物质、捐助金钱，这些温暖人心的举动向全球社会展现了属于大马的正能量，说明了只要大家齐心协力、团结互助就是对抗病毒最佳的战略与方法。

他称，正当某些西方国家在疫情来临之际趁机歧视华人、甚至抵制华人社区时，我国政府却持续对中国保持友好，更以符合世界卫生组织的专业标准与中国合作一起抵抗疫情。

与中国合作一起抵抗疫情

“我国政府此次的防疫工作更获得了最高元首陛下及世界卫生组织的高度赞扬，表现值得给予肯定。”

他今日与该党中央领袖受邀到中国驻马大使白天的官邸出席春节聚餐后，发表文告如此表示。

行动党中央领袖由林吉祥率领，出席者包括秘书长兼财政部长林冠英、全国主席兼我国对华特使陈国伟、副秘书长兼原产业部长郭素沁、副秘书长兼国会下议院副议长倪可敏、副主席兼人力资源部部长古拉、总财政兼武吉敏登国会议员方贵伦、副总财政兼霹州议会议长拿督倪可汉、全国宣传秘书兼财长政冶秘书潘敛伟、全国政教主任兼副国防部长刘镇东、国际事务秘书兼副教育部长张念群、中委兼国际贸工部副部长王建民、中委兼国会公账会副主席黄家和及中委兼双溪比力州议员刘天球。