阿茲巴里：若112議員挺安華 敦馬須辭職

（怡保8日訊）霹靂州行政議員兼憲法專家阿茲巴里表示，希盟的國會議員必須主動及立即表明他們對公正黨主席拿督斯里安華擔任首相的支持，若安華得到至少112名國會議員堅定支持，首相敦馬哈迪就必須辭職。

也是行動黨霹靂州副主席的他昨晚出席“改革者論壇”後在新聞發布會上，受詢及國會議員是否須對馬哈迪投不信任票時表示：“不需要。看情況。如果112人已表明支持安華出任首相，不信任票只是形式。”

他表示，只要這112人的支持是堅定不移，或做出法定宣誓書（SD），下一步就是馬哈迪必須辭職；後者不能覲見國家元首要求解散國會，國家元首也不能給予禦準，這是根據法律而言。

他強調，希盟國會議員必須立即這麼做，因為人民已經不能忍受，當晚“改革者論壇”的召開就是其中一個人民已經不舒服的跡象。

“改革者論壇”是由霹靂州1998年烈火莫熄老將組織（Otai Reformis 1998）及其他組織聯辦，除了阿茲巴里，主講人包括前上議員兼前公青團創辦人拿督依占、霹靂州1998年烈火莫熄老將組織主席慕斯達法、《Asalkan Bukan Najib》作者沙布丁、霹靂州烈火莫熄行動（Gerakan Reformis Anak Perak）主席祖基菲里。