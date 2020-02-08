註冊局促重選19中委 人民黨特大鬧雙包

（吉隆坡8日訊）馬來西亞人民黨今年初始被社團註冊局以該黨2018年9月2日舉行的第49屆全國代表大會選舉過程不符合黨章，要求召開特大重選19名中委，現在又鬧出特大雙包事件，兩批人馬前後宣布在不同日期及地點召開特大。

原任秘書長辜瑞榮今日在隆雪華堂召開記者會披露，該黨是在1月10日接獲社團註冊局志期1月3日的信函，指接獲黨員投訴，並展開調查後發現該黨於2018年舉辦第49屆全國代表大會的選舉過程不符合黨章，要求該黨重選19名中委。

他說，該黨將於本月23日下午2時，在隆雪華堂召開特大，但另一邊廂，原任黨主席莫哈末哈欣於本月3日卻在檳城召開記者會宣布將於3月1日，在北海Lodge 18酒店召開特大。

兩批人各自召開

他表示，社團註冊局強調，人民黨必須遵守、不違反黨章及1966年社團註冊法令，也提醒該黨活動必須符合黨章及相關法令，否則可導致社團註冊被吊銷，並要求黨重新遴選中委，以及把完整的中委名單提呈給該局。

辜瑞榮說，該黨於本月2日的中委特別會議上，從2018年版本的中央代表名冊中，依據社團註冊官的指示篩選後，符合規定的代表共58人，並表示出席特大的法定人數為29人。

他指出，本次特大只有一項議程，即重選中委，並提醒所有黨員及代表，所有活動需遵守黨章及社團註冊法令進行。

原任法律顧問阿末朱利茲說，該黨已發出通告通知所有代表告知此事，無論他們符合資格與否，也一並附上投票程序及代表名單。

出席者包括原任宣傳主任陳建業、中委李怡光及陳進豐。