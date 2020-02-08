陳國偉：財長週一召集各行業 商刺激經濟配套事宜

（怡保8日訊）新冠肺炎沖擊旅遊業；馬來西亞對華特使陳國偉說，財政部長林冠英將於下周一召集各行業包括旅游業者，以商討刺激經濟配套事宜，從中協助各行各業，也包括中小企業等。

他說，馬中促進旅游協會（MICA）指有5000個中國旅游團取消來馬，相信實際數目遠遠超出相關數據，因為有些旅游業者並非是該會的會員。

他指出，新年期間許多旅客到訪我國觀光，旅游業者也因而先以現金墊付酒店、旅巴及郵輪的訂金，迄今是無法收回，需等到往後彌補。在新冠肺炎尚未結束之前，導致國內導游無法開工，面對嚴峻的經濟挑戰。

他昨晚出席行動黨怡保東區.桂和區新春大團拜後，於新聞發布會上也指出，今年是特別的一年，除了2020大馬旅游年外，也是馬中兩國的文化旅游年。我國也預計首三個月可突破百萬名到訪的中國旅客，旅游業是大紅盤，惟迄今因新冠肺炎遭受重大打擊。

“政府已看到當中的沖擊，並且有必要協助各行業包括旅游業克服困境。”

不過，也是行動黨全國主席的他也始終相信，世界衛生組織不斷重申及贊揚中國在防疫及抗疫做出正面、積極及高效率工作，是令人激賞及有效的。

他說，我國與中國具有源遠流長，深厚友邦情誼的國家，雖然不是大國，但兩國無論是在經貿、教育、文化及民間交流，可說是其他國家之間的典範。

他舉例，去年雖發生中美貿易戰、中東局勢不穩定及許多不確定因素，但馬中兩國貿易增長率依然正面。馬中在1974年建交首年，兩國貿易額僅有1億5900萬美元，直至2018年達到1086億美元，去年則達到1239.6億美元，當中增長高達700倍。

出席嘉賓包括行動黨霹州主席倪可敏、怡保東區國會議員黃家和、桂和州議員崔慈恩、太平國會議員鄭國霖、霹州行政議員兼兵如港州議員李存孝、怡保市議員李斯豪、黃家傑、張迪翔及吳燿君、獅尾新村村長李羿昊等。