國會呈信任動議 伊黨支持 敦馬任滿

（吉隆坡8日訊）伊斯蘭黨18名國會議員將在3月重新召開的國會上，提呈信任動議，支持首相敦馬哈迪繼續任相至任期屆滿。

伊黨署理主席拿督斯里端依布拉欣及總秘書拿督達基尤丁在常月最高理事會議後，召開記者會指出，基於要求首相移交職權聲音不斷湧現，已導致馬哈迪無法專注治理國家，進而對國家政局以及經濟，對人民造成影嚮。

確保恢復國家經濟

端依布拉欣說，首相交棒課題已經持續很長的一段時間，對國家未來造成極大的困擾，因此提出信任首相動議是為了確保政府的穩定並恢復國家經濟。

首相馬哈迪在這之前承諾將在11月亞太經濟合作組織（APEC）峰會之後交棒。

達基尤丁說，伊黨的這項決定是基於有數個政黨對馬哈迪的領導“表達了不滿”，所以決定以行動表示支持馬哈迪。不過，伊黨並未決定具體的日期，要在何時於國會提呈“信任”動議。而新一季的國會會議將在3月9日展開。

達基尤丁：國陣議員會同意

達基尤丁也說，伊黨提呈信任首相動議，是為了平息近期有不滿首相人士所掀起的各種傳言。

他補充，儘管有不滿首相的聲音不斷傳出，但卻沒有任何人對馬哈迪提出不信任動議；因此，伊黨決定在國會中提出信任動議，借此驗證首相的支持率有多高。

“那些不滿首相的人士理應提出不信任動議，但他們卻沒有這麼做，所以我們就提出信任動議；但一旦有人提出不信任動議，我們可能撤回信任動議，反對不信任動議。”

達基尤丁相信，伊黨的全民共識盟友將會支持這項動議。

“我們將通知國陣議員我們的決定，我們相信國陣會同意。”

高理會沒商組新聯盟

端依布拉欣也證實，會議並沒商討關於伊斯蘭黨和巫統組成的“全民共識”聯盟是否會和馬哈迪合作，組成新的政治聯盟的議題。

他指出，會議主要討論了如何加強全民共識的合作，以迎戰來屆的全國大選。

“國民聯盟只是突然出現的傳言，我們沒有進行任何討論。”

端依布拉欣強調，伊黨在做出任何涉及全民共識的決定時，都將與巫統站在同一立場“伊黨和巫統協議中，任何協商和決定都必須以共同方式進行。”

他說，伊黨與巫統不僅會在全國，也會繼續加強在州內、區部和支部的合作，並成立州級別、區部和支部的聯合委員會，共同備戰第15屆全國大選。

“雙方關於任何外部的課題，都必須在聯合委員會中進行討論；無論做出什麼決定，伊黨都將與巫統同在，強化全民共識將是伊黨的首要任務。”

據悉，伊黨和巫統的全民共識工作委員會會議，將於週一（10日）在吉隆坡世界貿易中心（PWTC）的辦事處展開。