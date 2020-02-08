海珠嶼大伯公廟請火 測檳經濟鼠年一路旺

（檳城7日訊）檳城寶福社年度請火儀式今晚在丹絨道光海珠嶼五屬大伯公廟盛大舉行，3道火焰呈現“上、上、上”之勢，卜測檳城在鼠年全年經濟表現樂觀。寶福社副主席拿督陳來福說，上一次請得“上、上、上”火勢已是十多年前的事。

該社總務林輝貴說，第一道火焰是晚間11時58分燃起，預測檳城在農曆正月至四月經濟表現穩健；第二道火焰子夜12時正燃起，火勢最強猛有勁，預測檳城在農曆五月至八月經濟表現最佳；第三道火焰則在午夜12時02分燃起，火焰大，預測檳城農曆九至十二月經濟表現也樂觀。

寶福社請火儀式已有逾百年歷史，請火結果備受不少工商界人士關注。據悉，就連已故檳州前首長敦林蒼祐當年也十分重視請火結果。

請火儀式於今晚11時55分開始。寶福社理事會先是把廟內燈光熄滅，並把鐵閘關上，善信只能守在外爭睹廟內情況。另一大禁忌是，曾30天內出席或到過喪禮現場及戴孝者，都需迴避請火現場，否則火焰可能請不起。

請火過程中，理事將以扇子在香爐上煽，並觀察燃起3道火焰的強弱，從中卜測分析出檳城的經濟運勢。每當火焰燃起，廟內就傳出“興啊！旺啊！發啊！”歡呼聲，守在外的善信則聲聲附和。

配合今次請火儀式，寶福社理事已於今日下午把大伯公金身從位於打銅仔街的寶福社，經過聖駕巡境遊行後，移駕到位於丹絨道光的海珠嶼五屬大伯公廟。

善信自傍晚就陸續到該廟膜拜祈福，同時也有不少民眾去廟後的“阿凡達的秘密花園”賞燈兼湊熱鬧。現場也有舞獅演出，也不時燃放鞭炮及煙火。

據記者目測，晚間9時至11時的人潮較往年少，惟人潮在逼近11半請火儀式即將開始時，人潮漸漸聚集，部分民眾戴口罩赴會。