邦莫達：只論巫伊合作 會議沒談及與土團聯盟

（吉隆坡7日訊）巫統最高理事拿督邦莫達指出，今日召開的巫統最高理事工作會議，並沒有討論是否與土團黨合作，組成新的政治聯盟的建議。

他披露，今日會議主要是討論國陣與伊斯蘭黨組成的“全民共識”聯盟如何繼續加強合作，以應對來屆的全國大選。

“沒有（討論）‘國民聯盟’（Pakatan Nasional），但有‘全民共識’（Muafakat Nasional），如何加強全民共識聯盟以迎接第15屆全國大選。”

他補充，會議也沒有提及會否在國會對首相敦馬哈迪提不信任動議。

他今日出席會議後對媒體表示，巫統不可能加入土團黨，也不會和土團黨合作。

“怎麼可以加入？我們有自己的政黨……不可能會有、不會出現（合作）……完全沒有討論國民聯盟，只有討論全民共識。（國民聯盟）沒有在會議中被提出，所以也沒有任何討論。”

他說，巫統最高領導層將在明日與伊黨進行會議，以進一步商討如何加強彼此間的合作。

他透露，最高理事會將針對洛曼的行為，交由紀律委員會調查是否違反黨規。

洛曼早前爆料，馬哈迪試圖拉攏民興黨、巫統、伊斯蘭黨等成立“國民聯盟”，致使今天的會議備受矚目。

不過，巫統主席拿督斯裡阿末扎希會後並沒有召開記者或對記者發言。

阿末扎希分析當前的政治局勢

巫統總秘書丹斯裡安努亞慕沙指出，阿末扎希在會議上分析當前的政治局勢，以及可能發生的各種政治變化。

他發文告表示，巫統最高理事會也對希盟政府治國無能，導致馬來人、穆斯林和全民受到壓迫的情況極為關注。

他指出，最高理事會詳細的討論全民共識運動的方向和方針，以保護人民的利益，並同意通過加強與伊黨的合作，進一步鞏固全民共識，以應對任何可能發生的情況。

他說，會議也通過數個議程，包括敲定今年巫統代表大會將在10月26日至31日舉行，為期6天。

此外，安努亞慕沙宣佈委任前大馬駐美大使丹斯裡祖哈斯南威出任紀律委員會主席，接替此前宣佈辭職的丹斯裡阿班迪。