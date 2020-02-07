邀舞獅財神爺助興 宗教局斥清真寺違規

（怡保7日訊）在門前兩側高掛紅鞭炮燃放，並邀來舞獅及財神爺助興，怡保孟加蘭一所清真寺大年初八首辦的農历新年慶典引發爭議。霹靂州宗教局評擊該清真寺讓政治人物發表演講已是違規之舉，且在清真寺內進行舞獅表演及燃放鞭炮，已引起馬來社會的不滿。

怡保孟加蘭的AL-Qomar清真寺是於2月1日為華裔首辦“鼠年華人農历新年團拜”，廣邀各族齊聚一堂共慶農历新年。怡保東區國會議員黃家和德賓丁宜州議員阿茲巴里，也受邀出席及發表簡短演講。

霹靂州宗教局於2月3日，獲悉社交媒體廣泛流傳相關慶典的內容，包括舞獅表演、燃放鞭炮及怡保東區國會議員黃家和發表演講。

霹靂州宗教局局長拿督莫哈末尤索今日發表文告指出，該清真寺內邀請國會議員發表演講，或會被視為一項違反霹靂州宗教局指示的舉動，以及或違反2015年霹靂州教區執員會（Jawatankuasa Kariah）條例第23條文的其中一部分，即是相關主席在履行職責上，必須不時遵循該理事會或州宗教局的指示。

他指出，涉及清真寺的主席基於沒有遵從該局的勸告，而於2月5日已致函予他作出道歉，同時也承認所犯下的失誤。該局將會在來臨的霹州馬來習俗及伊斯蘭理事會會議上，提呈相關事件的完整報告。