女病患連續3天打麻將 致多人感染新冠肺炎

（浙江7日訊）婦女連續三天在家中與牌友打麻將，未知自己感染新冠肺炎的婦女，因此導致多人接連感染肺炎。

2月6日下午，寧波市政府舉行第10場新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發布會，以通報全市最新疫情情況和防控工作。

其中一個與打麻將有關的案例引起注意。

一名65歲的女性黃某，自1月20日起出現咳嗽、咳痰等症狀。黃某因為未出現發燒症狀，因此一直未重視及就診求醫。

1月21日至30日期間，黃某與隔壁鄰居在其家中有接觸。期間三天（25日、26日及27日），黃某更與固定牌友在家中打麻將。

1月30日黃某因症狀加重接連就診收治入院後，隔日被檢測患上新型冠狀病毒肺炎。

黃某否認曾到有湖北，或湖北相關發熱、咳嗽病人有接觸史，經行動軌跡分析後發現黃某的女婿曾與去過甌海大西洋銀泰的友人共同進餐，女婿之後於1月21日與黃某及數位家人聚餐，相信黃某因此染病。

當局表示目前已排查到與黃某密切接觸者有9人，有多人感染。

家庭鄰里傳播成病例主因

據報，從寧波市126例確診病例分析發現，聚集事件和家庭及鄰里傳播是當地病例發展的主要原因。

另外，中國多地也發生了麻將室發現新冠肺炎確診病例的案例。

2月4日，江蘇連雲港市公佈了新增3名確診病例，其中有2名確診者的軌跡在一家老年活動室重合。

該市累計確診的17例中，發現其中5人都曾海州區朝陽西路一家無菸老年活動室活動過。巴掌大的麻將室居然走出5個確診患者。

有關當局呼籲廣大市民，嚴格遵守疫情防控措施規定，不串門、不集聚，未佩戴口罩一律不出入公共場所。