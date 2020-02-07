以色列導彈轟敘利亞 172人客機險遭擊落

（莫斯科、大馬士革7日訊）中東局勢風起雲湧，敘利亞再度成為美俄代理人的角力場。獲俄羅斯支持的敘利亞政府軍昨天指，美國盟友以色列向大馬士革發射導彈，敘方成功攔截。俄羅斯今天則譴責以軍借俄羅斯民航客機作掩護發動襲擊，一架載有172人的客機險遭敘軍反擊射中。

敘利亞政府軍在俄羅斯空襲支援下，周三起向伊德利卜省西北部由叛軍控制的薩拉基卜推進，令進佔當地的土耳其大為緊張。土軍有8名士兵在周一衝突中陣亡，俄軍其後承認己方亦有傷亡。在美國與伊朗關係劍拔弩張下，敘利亞政府軍持續擴大，重奪落入叛軍手中的領土。

相對地，美國盟友以色列則成為區內牽制角色。據報，以色列昨天起向敘利亞首都大馬士革發動兩波空襲。敘軍聲稱成功攔截導彈，但仍有8人受傷及建築物損毀。英國駐當地人權監察組織則指，當地昨天交火造成23名伊朗及外國士兵喪生；以軍拒絕回應事件。

急降俄駐敘空軍基地

俄羅斯國防部發言人則指，以軍4架F16戰機於今天凌晨，在敘利亞空域外向大馬士革發射8枚空對地導彈，一架A320民航機險些遭敘軍攔截反擊射中，需急降俄羅斯駐敘利亞的赫梅明空軍基地。

美國敘利亞問題特別代表杰弗里較早前表明，對俄羅斯支持敘利亞政府軍在伊德利卜省的行動感到非常憂慮，促請俄方停止。他又指控俄方行徑違反非衝突協議，挑戰美國位於敘國東北部的勢力。