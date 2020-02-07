指EPF因降路費減派息 潘儉偉促魏家祥道歉

（八打靈再也7日訊）針對馬華總會長拿督斯里魏家祥指國庫控股和僱員公積金局因大道收費率減18%而減低派息的言論，財政部長政治秘書潘儉偉回應說，國陣不能或不解大道結構如何惠及人民，不意味希盟也不能。

他發表文告聲稱，當各方在適當時候披露重組計劃的細節，他挑戰魏家祥公開向希盟政府道歉，因對方對希盟做出了虛假的指控。

他解釋，大道使用者將按目前收費率享18%折扣，而在特許經營期間的收費率不會提升，這與國陣的重組計劃不同，即特許經營延長且收費率每3年提高5%至10%。

“政府不再需就凍結或降低大道收費率而賠償給南北大道公司，從中節省了260億令吉，而這筆錢可用於全國包括沙巴和砂拉越在福利與發展計劃方面；最重要的是，南北大道公司股東的股權價值即國庫控股和僱員公積金局在重組交易中獲充分保護，而它們將通過南北大道公司通過籌資大道折扣而發行債務證券，以確保南北大道公司的重組不會影嚮僱員公積金局向其繳交者支付的股息。”

潘儉偉認為，納吉試圖從政治的角度來爭論這項新延長特許計劃的總支付超過其在2011年制定的計劃，並辯稱每人每年花費400令吉過路費，並在特許期限花費7200令吉，而這項新計劃將使人們花費1萬2464令吉。

他說，納吉沒納入兩個關鍵因素來嘗試欺騙國人。其一是他沒考慮每3年將提高5%的收費率，直到特許經營期限結束，而這意味每個人要支付9700令吉，非7200令吉；其二是他以為2058年的1令吉價值等同2020年1令吉的價值，或許我今日向納吉借1萬令吉，在2058年償還他1萬令吉嗎？

他提到，在不同時段進行的任何值比較都須考慮淨現值（NPV），而不是名義值。

“以5%利率為基準，大道使用者將在新計劃支付共5581令吉的淨現值，相比現有的特許經營權協議則為6010令吉。這意味著，即使大道特許經營期限延長20年，但國人減少了7.1％的支付費用。”

“我要求那些國陣領導人，停止嘗試使用錯誤的數學和指控來攻擊希盟政府，及扭轉他們的失敗。”

“希盟政府致力兌現宣言承諾，在政府沒負擔高債務下，成功降低了國人的生活成本，並確保我國的經濟在幹淨、審慎和負責任政府的推動下繼續保持強勁成長。”