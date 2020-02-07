用客貨車走私遇車禍 警充公68箱私煙

（吉輦7日訊）客貨車運送走私煙，半路出車禍，貨車拉回警局調查時被揭發車上載有68箱，總數3400條的香煙皆為私煙，市值約18萬1000令吉，警方當場扣留一名32歲的華裔司機助查。

吉輦警區主任奧瑪巴迪亞警監今日在記者會指出，車禍發生於2月5日，上午11時，地點是武吉美拉通往司南馬路第20公里處。司機來自馬六甲。

客貨車從武吉美拉欲往司南馬，經過一處轉彎處時與一輛轎車發生碰撞，客貨車司機與轎車司機並未受傷，警方到來調查，並把客貨車拉回警局，在調查中發現該輛客貨車使用假車牌，進一步搜查客貨車時發現車上載有68箱各類牌子的香煙，而且都未報稅。

警方扣查有關客貨車司機，並進行尿檢，呈嗎非毒品陽性反應，警方經申請3天延扣，並援引1967年關稅法令135（1）（ E）條文及1987年交通法令第108（3）（F）使用假車牌條文調查 。

奧瑪巴迪亞說，有關香煙取自巴生，相信來自海外。

失身份證怕被罰款 男子報假案指遭打劫

一名華裔男子因第4次遺失身份證，怕重新申請身份證被罰款，竟向警方報假案指被4人打劫，劫走錢包、內有身份證、駕照及30令吉現款及一台手機。

奧瑪巴迪亞說，此案發生於上個月19日，警方在向有關男子錄供時發覺有疑點，隔天再傳召有關男子問話時才揭發男子報假案。

警方援引刑事法典第182條文報假案調查，罪成可被判監禁6個月或罰款2000令吉或丙者兼施 。