大馬再增1確診病例 女患者來自中國

（布城7日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里披露，我國新增一宗新冠肺炎確診病例，患者是一名來自武漢的59歲婦女。她目前在柔佛新山柏邁醫院進行隔離和就診，情況穩定。

他今午在衛生部召開每日例行新冠肺炎最新發展記者會上說，隨著上述新增病例，大馬目前累積了15宗新冠肺炎確診病例，當中11人是中國人，4人為大馬公民。

他表示，最新確診的這名患者是在1月17日和丈夫、兒子和媳婦抵達新加坡，之後在21日前往柔佛新山，並在26日出現發燒的癥狀。

“這名女患者當時只是服用兒子從住宿附近藥房購買的發燒藥。她原定在本月4日從新山飛往廣州，但因感到不舒服而展延回程；只有兒子和媳婦在4日回國。”

“患者在本月5日仍感不適，新山縣衛生局接獲住宿業者通知，患者較後被送往醫院接受進一步治療。

祖基菲里說，女患者的檢驗結果在6日出爐，確定呈陽性，目前在新山柏邁醫院隔離。她的66歲丈夫也在醫院接受隔離，沒出現癥狀，但醫護人員已索取其樣本，正等待檢驗結果。

他說，在15名確診病例中，7宗是調查病例（PUI），6宗屬密切接觸者，2宗是撤僑的國人。

高危群避免到醫院

他也勸請民眾，尤其是12歲以下的孩童、65歲以上的年長者、慢性病患者、免疫力低者及孕婦，除非有必要，否則應避免或取消前往醫院的行程，避免受到感染。

“如果不得已須到醫院，應註意自身衛生，包括洗手前避免觸碰眼睛、鼻子和嘴巴；使用清水和肥皂洗手20秒，或使用洗手液勤洗手；避免接近有呼吸道感染癥狀如咳嗽或感冒者。”

祖基菲里也要提醒民眾，養成“咳嗽禮節”，即咳嗽或打噴嚏時，需以紙巾捂住嘴巴及鼻子，並立即洗手。如果有呼吸道感染癥狀，應佩戴口罩，並與其他人保持安全的距離（至少一公尺）。

出席記者會的包括衛生總監拿督諾希山、副衛生總監拿督羅海紮和疾病控制組主任諾哈雅蒂。