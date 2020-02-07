尊重新聞自由與報導權力 劉華才：絕不對付媒體人

（檳城7日訊）民政黨全國主席拿督劉華才說，民政黨一直把媒體人當成好朋友，也尊重新聞自由與報導權力，因此該黨絕對不會對媒體採取法律行動。

他指出，如果媒體朋友被某政黨起訴，民政黨將全力以赴，為相關媒體人提供免費法律咨詢，該黨將力挺媒體人到底。

他說，自從該黨退出國陣成為國內第三勢力後，還繼續獲得媒體給予全面性報導，深信在媒體支持下，民政黨未來之路會變得更好。

劉華才昨晚在檳州民政黨媒體之夜致詞時也提醒在前線工作的媒體人，在新型冠狀病毒爆發之際，要做好自身防疫，照顧好自己的健康。

民政黨全國署理主席兼檳州主席胡棟強指出，我國各語文媒體一直以來都表現中立與專業，無論對朝野政黨都給予公平的報導，讓各政黨領袖有機會通過媒體向人民傳達訊息。

他說，媒體應享有更多言論自由，讓媒體扮演好第四權的角色，也發揮監督及制衡政府的作用，並傳達民聲。

他促請希盟政府遵守大選承諾，不幹預平面、電子與網絡媒體，讓大馬媒體能夠繼續發揮獨立性及新聞自由。

出席者包括民政黨全國總財政兼檳州秘書方志偉、民政黨全國教育局主任邱顯昌、檳州民青團團長張引弘、檳州民政黨婦女組主席黃沛琳、全國中委兼大山腳區部主席林忠欽、民青團全國總財政陳奐維、本報總編輯陳柬郡、新聞主任陳奕璉等。