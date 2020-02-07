網傳女兒也中招假的 女中生沒感染家中隔離

（雙溪大年7日訊）隨著大馬首名新型冠狀病毒患者的妹妹確診為本土人傳人病例後，社交媒體昨晚突然流傳患者就讀初中二的女兒也開始發高燒信息，引起許多家長高度關注，但經過查證後，該女生新年過後已沒上學，盡管是檢驗呈陰性，還是在家裡自行隔離。

新年過後已沒上學

吉打州衛生局主任莫哈末菲克力今日向光明日報證實，截至今日上午為止，並沒有任何學生因為新型冠狀病毒而入住任何在吉打州內的醫院。

根據流傳的信息，內容指某華中初中二女生已經開始發高燒，而她的舅舅就是日前新型冠狀病毒的大馬首名確診患者。

內容也指出，該華中已經在年初四開學，希望病毒不會因此傳染開來，同時籲請家長讓孩子們戴上口罩，把人傳人的風險減到最低。

該間華中董家協今午也針對此事召開會議，決定採取全面防範措施，讓教師、家長及學生們安心上學。

該校董事長受訪時強調，衛生部已經證實，與首名確診患者有接觸的家屬，除了對方的妹妹之外，其他家人包括在該校就讀的這名女學生都呈陰性反應。

“這名女學生自年初四開學後已沒有上學，目前在家裡自行隔離。”

他也保證，校方會採取全面防範措施，包括聘請專人明日到校進行消毒，並在入口處放洗手液。

“為讓家長安心，我們決定在3個學校入口處為師生量體溫，體溫高的就到臨時醫療室隔離，然後叫家長帶回。”

他也希望家長合作，不要讓身體不適的學生上學。