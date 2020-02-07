量體溫派口罩潔手液 Rapid加強防疫

（吉隆坡7日訊）為防範新冠肺炎疫情傳染及確保乘客的安全，Rapid Bus和Rapid Rail有限公司對旗下公共交通工具與巴士司機實施嚴格的防範措施。

Rapid Bus有限公司首席執行員莫哈末亞祖林指出，該公司在巴士司機簽打卡機前設一攤位，為所有巴士司機測量體溫、分派口罩及使用抗菌潔手液消毒，才能出發前往各區載送乘客。

他表示，該防範措施同時在Rapid KL的其它7個巴士綜合站進行，包括檳城快捷通（Rapid Penang）、關丹快捷通（Rapid Kuantan）、甘文丁快捷通（Rapid Kamunting）和曼絨快捷通（Rapid Manjung）。

“每天清晨5時，我們會召集所有司機，向他們解說有關新冠肺炎的最新資訊，提供他們對於該疾病的預防方式，同時觀察乘客的情況。”

他坦言，根據該公司的標準作業程序（SOP），巴士司機一旦發現乘客出現嚴重咳嗽或感冒症狀，必須第一時間向公司的控制室匯報。

他表示，每天介於清晨5時30分至6時30分，清潔工人會清洗巴士的內外，包括輪胎、車門、玻璃窗、握柄、座位及地面消毒工作，同時會清理巴士站和月台周圍的垃圾，掃地及抹地。

他補充，該公司大約有2900名巴士司機及1800輛巴士，每日的乘客量近47萬8000人，目前尚未接獲有乘客因身體不適而暈倒或其它案例，大部份的乘客都主動戴上口罩。

莫哈末亞祖林今早在位於無拉港的蕉賴南區Rapid巴士綜合站（Kompleks Rapid Bus Cheras Selatan）針對新冠肺炎的防疫工作召開記者會，如是表示。(TTE)

他呼籲民眾多注意個人衛生，在公共場合盡可能戴上口罩及勤用抗菌潔手液消毒，同時在咳嗽或打噴嚏時必須遮蓋，以免對其他乘客造成困擾。