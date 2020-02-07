PUSPAKOM可更新路稅 未來3個月分階段實行

（吉隆坡7日訊）交通部長陸兆福宣布，電腦驗車中心（PUSPAKOM）正式受委處理更新車輛路稅（Lesen Kenderaan Motor；LKM），預計未來3個月內將分階段在全國54間分行提供相關服務。目前僅限為車身淨重7500公斤或以下的商用車輛更新路稅。

全國首間提供更新車輛路稅服務的吉隆坡旺沙馬朱電腦驗車中心分行今已推介，並且也是現階段唯一提供更新路稅服務的中心。

陸兆福說，這項新服務也為民眾在處理政府事務上提供更多便利，這也意味民眾日後在更新車輛路稅時多了個選擇，除了陸路交通局分行之外，也可到電腦驗車中心進行相關服務。

他今日出席電腦驗車中心（PUSPAKOM）提供更新車輛路稅服務推介禮上致詞時說，在未來的日子里，根據政府的政策和批準下，電腦驗車中心也可能會提供一如在陸路交通局所提供的各項服務。

“這也是讓客戶有更多選擇，除了節省時間、效率、也方便他們可以在一站式中心處理各項與車輛有關的事務。”

他指出，雖然現階段在電腦驗車中心提供的更新車輛路稅服務僅限於7500公斤或以下的商用車輛，但有望未來在相關系統趨向穩定之後，則能逐步擴展至其他車輛類型。

另外，陸兆福也鼓勵民眾使用電子錢包服務，嚮應政府推廣的無現金社會，各方共同迎接數碼經濟的時代。

他也希望電腦驗車中心和陸路交通局的分行，可以為民眾提供無現金交易的服務，讓他們在處理政府事務時更加方便。

根據交通部文告指出，電腦驗車中心受委處理更新車輛路稅的決定，是由陸路交通局在1987陸路交通法令（333法令）第125條文下批準，並以分階段式落實這項服務。

從2月3日起，民眾可以前往位於吉隆坡旺沙馬朱的電腦驗車中心更新路稅，惟不久的將來將會在全國54間分行逐步推行該服務。