新民A校家協理事獻唱 《祝福》校長林洸安榮休

（雙溪大年7日訊）“不要問，不要說，一切盡在不言中……”，新民A校家協理事會一班人以歌神張學友的《祝福》獻唱給該校校長林洸安，祝福他榮休後繼續有更精彩的人生。

林洸安說，他自1982年開始投入教育界，這樣一晃就38年過去了，在一路走來，跌跌撞撞，但都憑著一股傻勁面對各種挑戰。

“這當中，苦樂兼備，如今回想起來，這都是一種“使命”在鞭策著自己，才能支撐到今天。”

他昨晚在玉宮酒樓出席“榮休晚宴”時說，新民AB校是吉州唯一的共校舍，在這裡辦校都需具有遠見及高智慧及平衡的心態，才能不受影響的把校辦好。

“我很感恩在掌校期間，和剛榮休不久的曾昭雄校長能夠在同心同力的情況下，成功把兩校走出過往的陰霾，朝向一個與眾不同的管理方向，為兩校增添了圓融的學習氛圍。”

退休人生必經過程 黃榮盛：享受晚年時光

董事部永久名譽顧問丹斯里黃榮盛說，退休是人的一生中必須經過的一個過程，也是年輕一代十分嚮往的一個階段。

“它預示著人一生中為集體工作和為國家奉獻的使命告一段落，可以用一生辛勤工作的輝煌成果來展示人生風采、詮釋人生價值，更可以用驕人的業績和自豪的心態進入人生的另一境界，可以幸福、快樂地享受人生晚年的美好時光。”

董事長李世泉說，在林洸安校長擔任新民A校校長的這6年來，為學校的建設和發展，奉獻了自己的大半生心血。

他說，林洸安的愛崗敬業、教書育人，以高尚的人格和專業的知識，精心呵護學生幼小的心靈和稚嫩的翅膀，培養他們成為有用之材。

出席者包括吉州董聯會主席莊俊隆、新民董事部會務顧問拿督馬興中 、A校家協主席葉振華、新民華中董事長郭晉齊，以及新民獨中董事長李冠霖等。