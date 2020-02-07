副揆：中國客限制入境 擴大至受封鎖城市

（吉隆坡6日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎表示，大馬對於中國遊客的入境限制，將從湖北和武漢省擴大至中國政府已經宣佈封鎖的城市。

旺阿茲莎今日主持國家天災管理機構（NADMA）會議後發表文告指出，政府將持續採取必要措施，監督和預防新冠肺炎病毒在我國擴散。

“中國政府宣封鎖地區後，移民局也將立即採取行動限制入境。”

她說，大馬將在主要的入境處增設探熱掃描儀，加強對入境人士的監控。

此外，衛生部也將針對所有的疑似新冠肺炎案例加速檢測結果。

“除政府醫院外，衛生部也將擴大新冠肺炎的檢測設施，除了18所國家醫藥研究所（IMR）和全國公共衛生實驗室（MKAK），4所州公共衛生實驗室和12所政府醫院外，也將交由私人實驗室進行檢測。”

旺阿茲莎表示，外交部正在安排大馬駐中國大使館的212名非主要官員立即回國。

她指出，這些人士抵達吉隆坡國際機場時，將被帶到檢測中心進行健康檢查，包括臨床採樣。

“有症狀者將繼續住院，而無症狀者將被允許返回家中並接受隔離長達14天。他們一旦出現咳嗽，感冒，發燒，呼吸急促或其他病狀，則需立即向附近的診所或醫院報告。”

旺阿茲莎透露，截至今晚8時，已有10名來自廣州的使館非主要官員（包括2名家庭成員），已經抵達吉隆坡國際機場，並被帶到檢測中心接受醫療檢查；而所有人士都被允許返回家中隔離。

旺阿茲莎表示，政府正在設法協助34名仍滯留在武漢的大馬公民回國。

“由於中國政府的封城限制，他們目前無法離開該地區。”

旺阿茲莎說，國內所有公共場所舉辦的活動依舊可以繼續進行。

“除非主辦當局決定取消，否則活動將獲准進行。”