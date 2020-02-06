高價賣口罩遭檢舉 新山古來2商家觸犯

（新山6日訊）新冠病毒導致口罩缺貨，為了遏止商家“趁火打劫”牟利，柔佛州貿消局近期展開突擊檢舉，查獲新山及古來有2名業者觸犯統製品條例，各別向業者開出500令吉及1萬令吉的罰單。

柔佛州貿消局今日發表文告披露，執法人員是從1月29日開始，在全柔各地向出售口罩的商業單位突擊檢查，在135項行動中，揭發其中2個商業單位違反2011年價格統制及反暴利法令第11條文。

文告指出，當局在1月30日向其中一名業者開出500令吉的罰單，並於2月5日再向另一名觸犯相關條文的業者發出1萬令吉的罰單；若接獲罰單的業者未在14天內繳付罰款，將面對法律的製裁。

違反2011年價格統制及反暴利法令的商家，若罪名成立將面對可達50萬令吉的罰款；個人則可達10萬令吉罰款，或監禁不超過3年，或兩者兼施。

文告提醒，口罩是統製品，任何業者皆不可違反所定下的價格，以下為各類口罩的標準價格：

1）單層手術及醫藥口罩：批發價一盒5令吉；零售價一盒7令吉

2）雙層手術及醫藥口罩：批發價一盒8令吉；零售價一盒10令吉（一個20仙）

3）三層手術及醫藥口罩：批發價一盒25令吉；一個80仙

4）三層手術及醫藥口罩（後綁式）：批發價一盒30令吉；一個80仙

5）N95手術及醫藥口罩：批發價一盒100令吉；一個6令吉

民眾若有投訴，可通過手機應用程式Whatsapp柔州貿消局，電話是：019-279 4317或者致電1800 886 800。