教授：供應不足前提下 口罩曬太陽消毒可重用

（吉隆坡6日訊）馬來亞大學熱帶傳染病研究與教育中心（TIDREC）教授沙扎里阿布巴卡指出，在口罩供應不足的前提下，民眾可以將口罩放在陽光下進行“消毒”，並重複使用。

他說，自然陽光的紫外線能夠消滅病菌，這與科研室裡採用紫外線消毒是同樣的原理，只是因為實驗室內無法引進自然光，所以需要依靠器材。

不過，他表示，上述做法僅限在非常時期，即口罩供應短缺時使用，若口罩上已沾染咳嗽飛沫、唾液、鼻涕等髒污就不應該再重複使用。

沾染飛沫唾液勿再重複使用

“你也不會希望把沾了口水和鼻涕的口罩重新覆蓋在臉上吧？”

沙扎里阿布巴卡週四出席“你對新型冠狀病毒知多少講座會”擔任主講人，發表演講指出，陽光中的紫外線能夠有效消滅病毒和細菌，且病毒在高溫的環境下將喪失活性，反之在低溫的環境下能夠存活更久，只要保持空氣流通和自然光曬，就能抑制病毒的活性。

“可是現代人很多都喜歡待在有空調的室內，去到哪裡都是冷氣，低溫環境是病毒生存的溫床。”

他表示，根據今天的最新數據，中國新型冠狀病毒的確診病例達2萬7636宗，死亡案例564宗，痊癒案例1124宗，意味著死亡率僅佔了2%，反之痊癒率遠高於死亡率，促請國人切勿過於恐慌。

他引述過去在國際間爆發的中東呼吸綜合徵（MERS）和馬來西亞1998年爆發的立白病毒（Nipah）的數據指出，新型冠狀病毒的致死率明顯更低。

“根據世界衛生組織的數據，中東呼吸綜合徵的確診病例有2500宗，死亡病例有800宗，致死率達35%；至於大馬爆發的立白病毒則是確診案例265宗，死亡案例105宗，當時幾乎每2宗立白病毒病例，就有1宗死亡。”

為此，沙扎里阿布巴卡促請，民眾切勿陷入恐慌，只要提高醒覺意識，多注意個人衛生習慣，保持空間空氣流通性，多洗手包括隨身攜帶消毒洗手液，就能減少病毒沾染到身上。

另一方面，沙扎里阿布巴卡說，每一種疫苗的研究都是具針對性，只會對特定的身體免疫起反應，比如感冒的疫苗就只能對應感冒病毒。

“倘若研發出一種能夠對抗所有病毒種類的疫苗，那麼身體將會變成自身免疫性（Autoimmune），到時人體內異常的免疫反應將會攻擊全身的細胞，即使吃個雞肉也會遭到身體免疫機制的攻擊。”

他是被詢及市面上現有的疫苗針能否對新型冠狀病毒有些微的抵禦作用時如此說。

至於坊間謠傳燕窩和東革阿里能夠避免感染新型冠狀病毒，他表示不認為這兩樣食品有這樣的功效。他說，至今病毒疫苗仍在研發階段，任何據傳能治愈病毒的食品都屬無稽之談。

不過，他認同，中草藥的確擁有治療的效果，治愈能否抑制新型冠狀病毒則有待進一步檢驗。

化驗室設病毒檢測儀 加速檢驗時間

沙扎里阿巴布卡建議，政府應在全國化驗室設病毒檢測儀器，以便縮短檢驗的時間，同時還能避免民眾在出現病兆時一律被假定為新型冠狀病毒，遭隔離觀察。

他指出，目前只有國家醫藥研究所（IMR）擁有完整的病毒檢測儀器，全國各地的病例樣本都必須送到這裡才能進行檢驗和確診，造成時間拖延的問題。

他說，民眾也許是感染了一般的病毒而出現症狀，但公司卻又無法確認對方是否為新冠病毒的患者，倘若該疑似患者又是公司的重要高層，究竟應不應該讓他在家自行隔離？當中涉及許多問題。

因此，沙扎里阿布巴卡認為，政府應該讓全國各地的化驗室都具備完善的病毒檢測儀，才能縮短檢驗的時間。

中使館：遺憾先進國帶頭反應過敏

中國駐馬大使館發言人唐瑭指出，很遺憾世界上一些國家，特別是某些防疫能力強大、防疫設施先進的發達國家在新型冠狀肺炎的課題上，帶頭反應過激，對入境等採取過度的限制措施，甚至醞釀出排擠、歧視中國人的情緒。

他說，隨著世界衛生組織（WHO）日前宣布新型冠狀病毒肺炎疫情為國際關注的突發公共衛生事件，病毒似乎一瞬間就來在眼前，本身能理解這種焦慮和恐慌，否則也不會有那麼多人瘋搶口罩，但各國政府理應堅持專業、科學和理性的立場。

“病毒固然可怕，但比病毒更可怕的是謠言和恐慌；疫情是一時的，友情是長久的，面對公共衛生危機，各國應團結合作，共克時艱，這才符合各國的共同利益。 ”

唐瑭出席“你對新型冠狀病毒知多少”講座會發表致詞指出，面對著災難，中國政府痛下決心採取了可能是最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，比如“封閉”武漢等疫情較重地區、暫停出境游在內的所有團隊遊、延長春節假期等，決心之大、力度之大、範圍之大，世界罕見，歷史罕見。

“坦率說，我沒有做過深入的查證，但我認為可能沒有任何其他國家能有類似的決心或舉措，用世界衛生組織總幹事譚德塞先生的話來說，中國為抗擊疫情所作的努力值得尊重和讚賞，中國採取的很多措施遠遠超出《國際衛生條例》相關要求，為各國防疫工作設立了新的標杆。”

他表示，疫情爆發以來，中國政府以公開、透明、負責任的方式及時向世界衛生組織、有關國家和地區組織通報疫情信息，和各國合作防控疫情傳播，作為疫情的重災區，中國承擔了抗擊疫情的最重大責任，並通過艱苦卓絕的努力有效阻斷了病毒向境外傳播。

唐瑭強調，中國做這一切不僅是為了本國人民的安全與健康，更是為了維護本地區和全球衛生安全，為了保護整個國際社會利益。

他說，病毒無情人有情，很多國家政府包括馬來西亞的官員和各界人士都對中國抗擊疫情表達了同情、信任和支持讓中國感到溫暖，大馬官方向武漢捐贈1800萬隻醫用手套、大馬各界朋友踴躍為中方捐贈醫療物資和資金，一方有難八方支援，中馬兩國人民再一次用行動詮釋了“遇山一起爬、遇溝一起跨”。

陳國偉斥種族分子歧視華人

馬中商務理事會主席陳國偉指出，全世界各角落都發生華人或華人居住社區遭歧視的情況，很遺憾的在大馬也有一些種族主義份子對華人抱持歧視的態度。

他說，一些自私人士為了政治陰謀或其他目的，在新冠肺炎事件散播錯誤的資訊，為此，他讚揚中國-東盟企業家協會（CAMEA）舉辦今天的講座會，並邀請了專家來為大家做講解，撇除迷思。

“那些製造謠言、歧視華人的舉動，我們必須要大力的聲討。”

陳國偉表示，對中國的防疫能力充滿信心，畢竟中國當年也經歷過SARS病毒爆發的時期，擁有豐富的經驗，在這次的疫情也採取了果敢的行動，加上世界衛生組織的引導，各國已採取了相應的行動措施，促國人不必對此次的病毒過於擔心。

“在這個課題上，沒有任何國家能夠獨善其身，彼此要互助才能真正天下太平、國泰民安。”

他強調，儘管大馬是小國，但可以展現大風範，盡可能給予中國一切必要的援助和支持，堅定與中國站在同一陣線。

出席週四講座會的嘉賓包括中國-東盟企業家協會主席馬漢坤、副會長拿督黃希裕、大馬澳門總商會總會長拿督林恆毅、晶冠酒店集團董事經理丹斯里邱財加、馬中商務理事會執行理事拿督方天養、理事郭義民等。