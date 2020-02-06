大寶森節浪費1千kg食物 檳消協籲珍惜食物

（檳城6日訊）去年檳城大寶森節，3天慶典期間就浪費了高達1000公斤食物，檳城消費人協會教育組主任蘇巴魯提醒民眾：“這是神賜的食物，不要浪費”！

他說，興都教徒在大寶森節時，通常會搭棚提供食物和飲料給善信，其實這是值得讚揚的行為，可是在許多地方可見，由於越來越多人或團體提供食物和飲料，一些垃圾桶丟滿了只吃剩一半食物的飯盒。

“興都教認為食物是神聖的，因此他們都教育孩子絕對不可踐踏食物，尤其許多興都教提供給信徒的食物，是先在廟里或沿路搭棚內膜拜過神明，換言之，普通的食物也就變成神明賜給信徒的食物。”

他說，根據興都教的教悔，給別人最好的禮物就是食物，也就是賜給一個人延續生命。

蘇巴魯今日在記者會指出，檳城民眾每天製造2000噸固體廢料，其中40%即800噸是食物廢料，當中有10%即8萬公斤是屬於可食用的食物。

他聲稱，根據該協會統計，每天8萬公斤可食用的食物被浪費，每公斤以10令吉來計算，一天就要浪費了80萬令吉食物；一周就要560萬令吉；一個月則2400萬令吉，這是一個踐踏食物的行為。

他披露，根據固體廢料管理公司提供的數據，我國人民每天製造1萬6687噸食物廢料，這不是小數目，尤其這些食物足夠給1200萬人每天供應三餐溫飽。

“這些被丟棄的食物，當中有3000噸是還可以吃的食物，在節日時期，如大寶森節或其他節慶，丟棄的食物就會更多。”

他說，如果每個人都能自覺性地減少浪費食物，將能幫助減少全國的食物廢料，同時如果在家裡減少浪費食物，實際上也就是節省金錢了。

檳消協建議減少浪費食物來慶祝大寶森節：

1.只派給要求食物的人，不是每個經過棚子的人。

2.每人只派一包，除非他們提出要求帶回給家人吃。

3.減少每包食物份量。

4.準備半包份量的小孩子。

5.張掛“這是神賜的食物，不要浪費”牌子。

6.準備一兩個垃圾桶給人丟棄已吃完的食物​​盒子或袋子。

7.大寶森節期間要以身作責教育孩子不要浪費食物。