貿消部派員走訪全國 要求廠商增產口罩

（巴生6日訊）新冠肺炎疫情引發口罩需求，貿消部即日起將派官員走訪全國，了解口罩製造商生產線，並要求廠商提高生產量。

自新冠肺炎爆發後，貿消部已經接獲許多有關口罩的投訴，包括口罩短缺和價格昂貴等問題，貿消部早前已成立特工隊，監督市場上口罩銷售情況。

今早，貿消部首家造訪的巴生口罩製造廠Cross Protection（大馬）有限公司，已承諾提高生產量。

貿消部副秘書長阿勞烏丁指出，該公司一日可生產40萬個口罩，該廠商已經承諾每日將提高10萬個，應付當今市場的強烈需求。

他說，該部會分成數個隊伍到不同的口罩製造商了解生產線情況，若情況允許，該部就會要求廠商提高生產量。

“我們接獲許多涉及商家和民眾的投訴，指大量購買口罩卻沒有使用或售賣，被懷疑是囤貨及趁機謀利，其實民眾無需擔心口罩短缺，貿消部會確保貨源供應充足。”

他說，該部從1月25日起就展開取締和監督行動，至目前為此共巡視1314家有售賣口罩的商店，同時接獲31宗抬高口罩價格牟利的投報。

“經過調查，貿消部共展開9宗取締行動，充公了市價3475令吉的口罩，罰款高達2萬1700令吉。”

此外，該部執法組總監拿督依斯干達披露，雪州加影一藥劑行因把每個頂價80仙的口罩提高至1令吉售賣，被罰款了2萬令吉；他勸請商家勿趁機牟利，否則將被對付。

出席者包括貿消部全國供應管制總監阿茲曼、全國價格控制與防止暴利總監阿都哈弗茲、雪州副局長查基及Cross Protection（大馬）有限公司主席曾和福等。