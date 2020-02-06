哈迪：堂堂正正走前門 伊黨不倉促入主布城

（哥打峇魯6日訊）伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺強調，伊黨將會堂堂正正通過“前門”走進布城組成政府，絕不會倉促成事。

他說，伊黨關注國內政治每個階段的變化以及任何可能發生的情況。

“截至目前為止，我們循序漸進進行討論，我們靜觀其變。”

他認為，民主程序有許多形式，要進入國會也有很多“門”，大家可以選擇任何一個門，不過必須根據遵從正確的法律程序。

“憑真主意願，我們會從前門走進國會，雖然我們知道有人要走後門成為首相。”

他昨晚出席伊斯蘭黨執政吉蘭丹州30年的論壇活動後，在記者會受詢時如此表示。

巫統最高理事拿督洛曼日前譴責巫統主席拿督斯里阿末扎希，不滿對方聲稱巫統需要跟敦馬哈迪合作，因為伊斯蘭黨決定跟馬哈迪合作。

他揭露本身有阿末扎希在該會議上所講的3分鐘錄音。他指阿末扎希在該會議上表示，該黨需跟隨伊黨的腳步，與馬哈迪合作，如果該黨不支持首相，巫統就不能幫助面臨多項貪腐指控的納吉。

詢及伊黨是否計劃與土團黨合作，哈迪阿旺不願置評，並指不能回答任何假設性問題。

他說，政治具有伸縮性，任何可能性都會發生，等到事情發生了，伊黨才做決定。

“最重要的是‘全國共識’已經成功團結穆斯林，同時贏得部份非穆斯林的信心。”