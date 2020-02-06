亞航高層被指受賄案 陸兆福：政府不插手

（布城6日訊）交通部長陸兆福指出，政府不會插手空中巴士公司被指賄賂亞航（Air Asia）高管的調查工作，而是由反貪會決定。

他說，這項賄賂的調查工作屬於反貪會權力，反貪會是獨立單位，政府不會插手。

他是在出席交通部新春團拜後，針對報導指英國嚴重欺詐辦公室（SFO）指控空巴以5000萬美元（約2億零590萬令吉）賄賂亞航集團及亞航X高管來換取飛機訂單如此回應。

針對這項指控，亞航已發文告嚴正否認涉案，同時東尼費南達斯及卡瑪魯丁也雙雙宣布暫停職務。

另一方面，陸兆福促請各造不要浪費時間在處理諸如巫統要與首相敦馬哈迪合作的謠言上，反之應該一起合作對抗在全球各地爆發的新型冠狀病毒疫情上。

他說，全球包括我國都在處理新冠肺炎疫情，不要浪費時間在謠言中。“這種謠言會一再冒出，只是機會主義者要動搖政府的伎倆而已。”

他表示，我國應該致力於讓國家更好，各造必須一起合作對抗疫情，以及讓經濟復甦，各行各業因為疫情而飽受衝擊。

他說，新冠肺炎疫情導致全球航空業都備受衝擊，乘客紛紛取消班機，這一兩週內，政府必須採取行動，讓民航業也能夠挺過這段艱難的時期，繼續為旅遊業作出貢獻。

較早時，巫統最高理事拿督洛曼揭露本身有阿末扎希在該會議上所講的3分鐘錄音，他指阿末扎希在該會議上表示，該黨需跟隨伊黨的腳步，與馬哈迪合作。

出席新春團拜的尚有交通部副部長卡瑪魯丁、秘書長拿督依山等官員。