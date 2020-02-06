林冠英籲華社 向極端主義領袖說不

（加影6日訊）財政部長兼行動黨秘書長林冠英表示，華社必須疏遠來自華社本身，準備支持宗教和種族極端主義的領袖，以傳達他們不獲華社認可的訊息。

他表示，行動黨法律局主任藍卡巴將代表吉隆坡中華獨立中學（隆中華）申請介入“土權挑戰華淡小違憲案”。“這是要給予揚言要剿滅華教的極端分子的警告。”

他今日到加影育華國民型中學移交30萬令吉撥款予育華中學二校建校基金時，在記者會上如此披露。

興訟挑戰華教做法危險

他說，政府給華校撥款、協助華校增建引起馬來社會極端分子的反彈，包括起訴聯邦政府，指政府給予華教撥款是違反聯邦憲法的行為。“向來沒有人質疑華教或母語教育的地位，這是第一次，還敢在高庭法庭申請，這是非常危險的。”

“這些極端分子作出五項挑戰華社和非穆斯林權益的行為，分別是（一）要滅華校和要求政府減少華教撥款、（二）非穆斯林不能出任部長職、（三）呼籲杯葛非穆斯林商家、（四）剝奪非穆斯林的投票權、（五）剝奪非穆斯林的宗教基本權益。”

他表示，他們非常極端，要把我們變成無等級公民。“但可悲的是，華社內有些人士準備支持這些宗教和種族極端主義的政治與政策，而很多華裔還未醒覺或察覺。”

他呼籲華社疏遠這些來自華社，準備跟這班種族和宗教極端主義合作（的領袖）。“今天這個行動是一個警告。現在是非常嚴重的，不是狼來了，是真的來了，我們還會有其他行動（對付他們）。”

他說，華社要疏遠這些領袖，準備跟他們（極端分子）站在一起的（領袖）。“最危險的是來自華社本身的領袖，因為最難打的敵人是在內的，所以我們一定要疏遠，至少要讓他們知道，你沒有獲得華社的認可。”

“準備跟這些極端主義政黨，不管是巫統，還是伊黨（合作的），我們一定要疏遠他們，不然最終我們只是自生自滅，死路一條。”

他也表示，希盟政府將捍衛母語教育地位，華校在聯邦憲法是不能妥協、不能放棄的基本權益。

華淡小興訟案火箭派藍卡巴代表介入

林冠英說，雖然總檢察長丹斯里湯米湯姆斯已委任資深律師代表政府反對馬來組織入禀高庭挑戰華淡小地位的訴訟，但是行動黨也將同時委派行動黨法律局主任藍卡巴代表吉隆坡中華獨中申請介入。

“我們要嚴正看待，否則會有非常嚴重的後遺症。我們可以看到整個跡象，正在沖我們來。”

藍卡巴星說，他將代表隆中華介入的兩宗訴訟，分別由大馬土著權威黨（PUTRA）副主席莫哈末凱魯阿佔，以及半島馬來學生聯盟（GPMS）主席阿里夫和馬來西亞伊斯蘭教育發展理事會（MAPPIM）執行主任再寧慕斯達法入禀高庭的案件。

他說，這兩宗案件是要挑戰1996年教育法令第17和28條文，允許華文和淡米爾文在政府學校內的使用，違反聯邦憲法第152條文。

他說，這是嚴重的課題，因為這將決定華語和淡米爾語能否繼續作為華淡小的媒介語。

“此案件關乎公眾利益，這也將影響所有多源流小學和中學，包括政府國民型中學（華中）和獨立中學。因為無論是華中還是獨中，其生源都是來自華小。”

獨中華中不再孤單 30萬移交育華二校

林冠英希望今日移交給加影育華中學二校建校基金的30萬令吉財政部特別撥款，能起得拋磚引玉的效果。

他說，這是政府首次與國民型中學（華中）和獨中站在一起，以前你們是獨當一面，單槍匹馬，有時感覺非常寂寞，但是我相信這次不會這樣的感受。

他表示，希盟執政一年多以來，增加華教撥款一倍有餘，從前朝政府2018年財政預算案給予華教的1億3000萬令吉，增至2019年財政預算案的2億4500萬令吉。

“如果說我們執政後，華教沒有（取得）正面改變，是不符合事實的。我們不要這些無中生有的聲音，我們有真相和數據作為證據。比前朝多一倍有餘，是不能否定的。 ”

根據記者會上派發的文告，去年公益金一共撥出500萬令吉予國內7所華中作為建校基金，而財政部也撥出150萬令吉於這7所華中，其中包括今日移交給雪州加影育華二校的30萬令吉。

另外，加影育華中學董事長丹斯里曾貴秋指出，育華中學二校在2016年獲得批准，是一所擁有獨立執照的華中。

他說，該校的建校基金為4500萬令吉，而目前籌獲的款項與目標還有一段距離。

出席者包括教育部副部長張念群、行動黨斯里肯邦安州議員歐陽捍華、無拉港州議員王詩棋、吉隆坡中華獨中董事長丹斯里林景清、加影育華二校建校委員會委員李清福、張錦添及黃聯其。