廣州返國空服員沒感染 加拉巴沙威村長駁假消息

（古來6日訊）一名從中國廣州回國的空服員，日前因發燒到加拉巴沙威一診所求醫，經檢查後證實並非新冠肺炎患者，加拉巴沙威新村村長李國萍促村民不要繼續散佈未經證實的消息。

李國萍是針對昨日社交媒體網傳該村出現一名疑為新冠肺炎帶菌者的消息，促民眾不要胡亂猜測及發布未經證實的消息。

他表示，昨日接獲許多村民針對這項網傳消息的詢問，指有人引述衛生局發布的消息，指一名剛從廣州回國的巫裔空服員到沙威附近診所就醫，被疑是帶菌者，已被安排就醫。

普通發燒與新冠肺炎無關

他表示，已到該診所了解，發現確有一名到該診所就醫的空服員出現發燒症狀，且又是剛從廣州回來，因而醫生為了安全起見，便將對方送往醫院檢查，而報告顯示這名空服員只是普通的發燒，與新冠肺炎無關。

他希望，民眾在聽聞任何未經證實的消息時，不要亂猜測或繼續散播及轉發，因為任何人若亂發布或轉發未經證實的信息、相片或視頻，都可能因抵觸刑事法典而被控。

他也希望，在目前這個非常時期，民眾若到人口密集的地方，尤其是空氣不太流通的室內，應盡量載上口罩，勤於洗手及多喝溫白開水，以維護本身的健康。

診所醫生：隔離3天證實沒感染

相關診所的醫生三蘇受詢時指出，這名24歲的空服員於1月31日從廣州回馬後，因出現發燒症狀而到古來一診所看診，並在未痊癒的情況下於本月4日到該診所治療。

他指出，為了安全起見，該診所電召救護車將空服員送往新山柏邁醫院接受新冠肺炎的檢驗及隔離，而經3天隔離後，今早的檢驗報告結果顯示呈陰性，即非罹患新冠肺炎。

他表示，這兩天的社交媒體已流傳有關信息，他希望通過報章的澄清，希望民眾不要再引起恐慌。

他重申，診所已經接獲衛生部的指示，凡從中國回來的病患都須進行詳細的檢查，這是為了病人，也是為了民眾的安全著想。