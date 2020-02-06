康樂二校20生染A流感 沒增新例勿造謠

（加影6日訊）蕉賴首都鎮康樂華小二校董家協證實，該校確認有20名學生患有A型流感，目前未再增新病例，並促請民眾停止散播不實消息，勿製造恐慌引發不安。

據了解，校方除了通報教育局，衛生局官員今午將造訪該校，實地了解情況。

康樂華小二校校長蔡淑禎指出，有心人在網上散播不實消息，冒充她本人及副校長，疑將學校與家長之間的訊息更改，向大眾虛報假消息，引起家長誤會。

她表示，網上流傳許多不實謠言，例如指該校有60多名學生感染A型流感，其實都是假消息，她促請民眾勿再散播不實傳言。

她也促請家長勿輕信臉書或WhatsApp流傳的消息，如有任何疑問可聯絡校方了解，學校已經做足防範措施，今天沒有增加新的病例。

該校董事長范進強也指出，由於民眾將有關消息加鹽加醋，才會引起關注，被散播的消息越說越誇張，使到部份家長感到很擔憂。

據他了解，患有A型流感的學生昨天沒有上課，校方向學生家長了解後，才確認情況，患病學生中大部份是二及三年級，教育局也接獲學校的通知，但未發出停課指示。

他表示，從上週四開始，校方已安排教職人員在校門檢查每個學生的體溫，學校在上週六也有進行消毒工作。

“目前A型流感來襲，家長必須多關注孩子的健康情況，多注意衛生。”

他說，為了學生的健康及安全，學校三機構在後天會再次展開消毒工作，校內各角落會準備洗手液供學生使用，董事部提供口罩。

該校家協主席陳建財也表示，該校已第一時間採取防範措施，他促請民眾勿胡亂散播學生患A型流感的消息，家長若有疑問，可直接聯絡校方了解。