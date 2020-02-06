款項投放高危國 世衛擬籌近28億抗疫

（日內瓦、北京6日訊）俗稱“武漢肺炎”的新型冠狀病毒肺炎疫情持續加劇，世界衛生組織（WHO）宣布，將向國際籌募6.75億美元（約27.8億令吉）用於抗疫計劃，款項主要會投放在被認為屬於高危的國家。

世衛總幹事譚德塞昨天在日內瓦召開記者會說，世衛正展開一個應對新冠肺炎的戰略準備及對應計劃，需在未來3個月籌得以上經費。他又指，“我們向國際社會傳達的訊息是，今日若不投資，日後將要付出更多”。

需在3個月內籌獲

譚德塞表示，其中6000萬美元（約24.7億令吉）的經費會提供給世衛營運，其餘的將投放到在抗疫上需要援助的國家。

另外，譚德塞說，世衛已從位於阿聯酋迪拜與非洲加納首都阿克拉的貨倉，運送50萬個口罩和4萬個防病毒面具到24個國家。他亦讚許蓋茨梅林達基金捐出1億美元（約4.12億令吉）用作病毒測試、治療和研究疫苗之用。

當被問到對於英國呼籲國民離開中國的看法時，譚德塞聲明，這種“一刀切”的態度對事情沒有幫助，世衛鼓勵所有國家依證據作出決定。他又稱，由世衛籌組的國際專家代表團很快就會出發前往中國。

中確診逾2.8萬宗564死

截至今天上午，中國確診病例已達2萬8018宗，累計死亡人數達564人。

值得一提的是，目前治癒出院人數已破千，達到1153人。

國家衛健委最新數據顯示，中國昨天新增確診病例3694例，其中重災區湖北新增2987例；全國新增治癒出院病例261例，新增死亡病例73例，包括湖北省70例、天津1例、黑龍江1例及貴州1例，累計確診病例2萬8018例，新增疑似病例則有5328例，現有疑似病例總數2萬4702例。

現有重症3859例

另外，截至昨天午夜12時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告隔離治療2萬6302例，其中重症病例3859例。同時，累計追蹤到密切接觸者28萬2813人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬6354人。

美媒：追蹤感染者 中藉助大數據控制疫情

（紐約6日訊）美國媒體報導，為了追蹤不斷擴散的新冠肺炎疫情，中國政府發動了一場前所未有的行動，藉助大數據來追蹤感染者的行蹤。

據美國《華爾街日報》報導，憑藉無處不在的數碼監控設備，中國政府能夠追蹤到感染者乘坐地鐵的準確行程，隨後會通過社交媒體發佈感染者行蹤，警告當時在附近的乘客居家觀察。

報導稱，中國展開的人為追蹤病毒行動見到成效，有關部門正在篩選來自電訊公司、鐵路和航空公司的信息，應對這次公共衛生危機。不過，報導也引述外國專家稱，有關措施亦會令個人私隱面臨風險。

在中國官媒央視1月28日晚播出的《新聞1+1》節目中，中國國家衛生健康委員顧問李蘭娟曾稱，大數據互聯網時代可以把每一個人的流動情況摸得很清楚，如今的條件與SARS疫情爆發時期已不同，應充分利用並發揮現代化技術和手段的作用，以更好地發現傳染源，控制傳染源。