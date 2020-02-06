旅遊平台訂房網對應疫情 可退票退款改期

（吉隆坡6日訊）新冠肺炎疫情擴散，知名旅遊平台和國際訂房網站也公佈退訂新政策，即在特定日期前中港澳台的酒店訂單、旅遊票券，均可免費取消或改期。

訂房網站Booking.com在1月30日發聲明指出，一直以來都在密切關注疫情的消息，為注重旅客、旅宿夥伴的安危與權益，將提供必要的支援。

所有入住日期在1月25日至2月8日（包括1月25日及2月8日）期間，並且旅宿位於中國、香港、澳門和台灣的訂單免費取消，以及修改訂單的服務，同時也提供位於以上地區的旅客在出國方面的同等權益。

Agoda方面，該公司也發出公告，即日起至2月8日，只要旅客國籍、所在地為中國，即可免費取消訂單。

中國預訂平台網站Trip.com也在2月3日更新酒店保障政策，若是住客於1月28日00:00前預訂，入住日期為即日起至2月29日，目的地為中港澳台地區的酒店訂單均可免費取消。

至於旅行體驗預訂平台KLOOK則說，針對中港澳的產品預定，KLOOK都會無理由100%退費或改期，並會盡力協助消費者與供應商溝通，基本上會以消費者想要出發的日期為主。

針對其餘地區的產品預定，則需要證明醫生證明或航空公司證明才能處理，視不同案件情況而定。

KKday也提出武漢肺炎應對措施，民眾只要符合以下任一條件，包含中國籍旅客（需付證明）、附證明在14天內去過湖北之旅客、醫生開具流感證明、持有航空公司班機取消證明等。

旅遊目的地在中港澳，出發日於2月9日之前可予以改期或取消；或是旅遊目的地在全球任一處，2月29日以前也能寄信至KKday提供商品購買記錄證明改期取消。