安全行動16截至1日 206死亡車禍奪230命

（吉隆坡5日訊）全國副總警長拿督馬茲蘭說，配合農曆新年展開的“安全行動16”，自上個月18日至本月1日，15天下來發生的車禍率同比去年增長11%至2萬3207宗，當中206宗為死亡車禍，比去年增加9宗，並釀230人死亡。

他指出，這一連15天的公路執法行動，本次行動數據顯示各方面數字都出現增長。警方數據分析顯示，駕駛者和騎士的疏忽是車禍最大原因，有66宗死亡車禍是自行失控造成，同時也是導致行人捲入車禍而死亡的原因之一。

“比去年安全行動15期間發生2萬零829宗車禍，包括197宗死亡車禍和216人死亡，而今年安全行動16的車禍不僅增加2379宗，死亡車禍也增加9宗，死亡人數則增加14人(6%）。”

馬茲蘭說，230名死亡人數當中，摩多騎士和乘客死亡數字佔147人，轎車司機和乘客死亡人數為52人。

車禍率同比去年增長11%

他今天在武吉阿曼警察總部主持“安全行動16”閉幕禮發表上述車禍率和執法數據時說，駕駛者和騎士在近處路口、轉彎、超車、更換跑道、過度緊跟車輛、U轉和逆向行駛等疏忽的駕駛行為和態度，都是死亡車禍的肇因。

他強調，日益增加的車流量和不勝負荷的公路網，也是車禍率上升的原因，尤其在佳節期間，車流量翻倍，也加劇車禍發生風險。不過，相比每日死亡平均值的每天17人死亡，安全行動期間的平均值為每日15死。

另外，馬茲蘭說，數據顯示“安全行動16”期間，警方共開出39萬9988張罰單，分別是28萬5161張POL.170A罰單和11萬4827張即場開出的POL.257罰單。同時，警方也在行動中逮捕459名涉嫌擁毒、販毒、偷車和擁有均獲得嫌犯。

他透露，警方也在行動中向149名轎車司機和摩多騎士進行尿檢，結果顯示當中有16人曾吸毒。在同時期，警方也展開83此取締醉駕的行動，檢查2492人，當中205人被捕。

破門行竊案同比去年增至704宗

馬茲蘭透露，警方配合“安全行動16”展開的安全回鄉運動，在全國接到6015宗回鄉通知，本次安全行動期間的破門行竊案，同比去年的701宗，增至704宗。

他指出，在全國接到6015宗回鄉通知，大部分民眾選擇以填表格方式遞交，共4161份；此外，有1761份為民眾透過志願智能手機巡邏（VSP）手機應用程式，其餘94份安全回鄉通知則是透過999熱線。

另外，他也宣佈在安全行動16期間，執法表現最佳的州警察總部和警區總部前3名。霹靂警察總部和中霹靂縣警區總部分列第一名，而檳城和玻璃市警察總部，以及昔加末和拉叻警區總部則分別名列第二和第三名。

“安全行動16”期間各路段車禍宗數表

公路路段 車禍宗數

市區路段 1萬零368宗

州際公路 4175宗

聯邦公路 3938宗

高速公路 2696宗

其他公路 2049宗