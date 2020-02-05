違反1100元最低薪制 甲9雇主控上庭

（马六甲5日讯）甲州人力资源局局长罗斯里说，甲州去年共有9宗违反1100令吉最低薪金制的案件，雇主皆被控上法庭。

他說，被控上庭的雇主，可面對最高1萬令吉的罰款。

羅斯里指出，該局在去年一共提控57宗雇主違例案件，被法庭下判的罰款總額達10萬4300令吉，該局也發出7張總值1萬9500令吉的罰單給雇主。

羅斯里今日在記者會上說，該局在去年一共檢查1489處職場，當中雇主違例的案件包括沒有存檔及重整僱員登記、沒有準備及提供服務條約給僱員、沒有在14天內向最靠近的人力資源局匯報聘用或約滿的外勞及不合理的扣薪等。

57雇主違例案罰款逾10萬

在這些違例的案件中，其中來自服務業的違例案最多，共有47宗；另外8宗來自製造業、3宗來自建築業、2宗來自農業及2宗來自私人仲介。

他指出，人力資源局也扮演著調解雇主及僱員之間的糾紛，在去年，該局一共接到371宗投訴案，當中351宗或94.6%獲得解決。

“投訴的案件包括在1955年勞工法令第19（1）條文下，拖延發薪、在限定的時間內沒有發薪及沒有遵守最低薪金等。”

羅斯里指出，當局在採取行動前都會給予雇主警告，並會毫不妥協的將頑固的雇主控上庭。

羅斯里說，在1955年勞工法令下，該局也被賦予權力在勞工法庭審理案件。去年該局一共開檔調查633宗案件，當中有571宗已解決。