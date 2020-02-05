YB面前搶民眾項鍊 臉書直播拍下攫奪過程

（吉隆坡5日訊）公正黨峇都區國會議員峇拉巴卡蘭因要解決怡保路5英里道路及排水管破損等問題，正與到場的民眾面談時，沒有想到一名摩多攫奪匪公然在國會議員面前，搶走其中一名民眾價值約9000令吉的金鍊。

由於這名國會議員峇拉巴卡蘭與民眾會面時，正進行臉書直播，因此拍下事發過程。目前警方嚴正看待此事，並已著手進行調查，以追緝嫌犯的下落。

根據國文《光芒日報》引述峇拉巴卡蘭說，這起攫奪案是於昨日上午，在怡保路5英里發生；目睹事發經過的公正黨峇都區國會議員峇拉巴卡蘭事後也在臉書發帖講述此事，視頻更被網民廣傳和留言。

受害者正與YB談民瘼

峇拉巴卡蘭說，他昨天巡視怡保路5英里是為了解決道路及排水管破損等問題，而遭攫奪的53歲受害者是其中一名與他面談的民眾。當時，騎著摩多的搶匪在該處徘徊已久，沒想到他是伺機幹案，上前輕拍受害者的肩膀後，迅速搶走受害者價值約9000令吉的金鍊。

他說，當時他正在臉書直播，因此拍下事發過程。對此，他會將錄下的直播片段交給警方，同時也會調閱現場附近的閉路電視，以期能盡快掌握搶匪的身份。

另外，冼都警區主任山姆甘慕迪受詢時證實接獲投報，並指警方已向包括峇拉巴卡蘭在內的目擊者錄供助查。