森錢騾案增93宗 損失金額逾1651萬

（芙蓉5日訊）森州總警長拿督莫哈末尤索夫指出，州內涉及“錢騾”（Keldai Account）的案件，從2018年的1105宗，增至2019年的1198宗，共增加93宗（83.4%）。

他說，2018年的損失金額有1226萬9732令吉19仙，而2019年的損失金額則高達1651萬9130令吉27仙。

餐館掛橫幅警惕民眾

他指出，為了打擊這類商業罪案，警方不斷進行各類的醒覺運動，今日則會移交橫幅給多間餐館代表，讓業者張掛在店內，提醒民眾不要錯誤使用銀行戶頭。

他說，商業罪案包括愛情包裹、澳門騙局、電話行騙、不存在的貸款（Pinjaman Tidak Wujud）及簡訊競賽，在2018年共有1499宗，到了2019年增至2046宗，警方接獲投報後，會積極展開調查，過去無論在調查與指控方面皆有增加。

他指出，數據有所提升，原因包括民眾積極向警方投報，以往許多受害者認為數額不高，所以沒有到警局報案。

“2020年截至目前，森州商業罪案共有86宗，其中澳門騙局有11宗、電話行騙有35宗、愛情包裹有10宗，與2019年皆有提高，而不存在的貸款則有4宗及簡訊競賽有26宗，有下降趨勢。”

他說，今年1月起，警方針對商業罪案逮捕104人，並成功指控58人。

出席者有森州副總警長仄扎卡利亞及森州商業罪案調查組副主任阿茲扎。