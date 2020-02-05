拖格羅里硬闖撞毀 檳渡輪碼頭人行天橋恐塌

（檳城5日訊）拖格羅里載著建築工地的打樁機經過海墘檳碼頭時，打樁機頂部卡在人行天橋，司機卻慒然不知而硬闖，導致人行天橋被“拉扯”到歪曲變形，恐怕會坍塌。

此罕見的意外，是於週三下午約4點發生。附近公眾當時被巨響驚動以為發生車禍，趕往查看時驚見變形的天橋，馬上通知各相關救援單位。

該人行天橋在70年代使用，可讓高度5公尺的車輛通行，這是首次發生類似意外。從當年啟用至今，一直是檳威渡輪搭客必使用以橫過馬路的人行天橋，亦算是老檳城的共同回憶。

意外發生後，檳島公共工程副主任謝振貴在5點多趕到現場勘察人行天橋的結構。他說，目前該天橋已經“沒法救”，該局目前安排重型吊車，吊住橋身讓羅里駕走，然後切斷橋身。

目前，碼頭前面的道路已經完全封鎖。

海墘封鎖 喬治市交通癱瘓

罕見意外發生後，喬治市交通也跟著骨牌效應而癱瘓了。

蓋建於上世紀70年代間的這座人行天橋被一輛從橋底下跨越的拖格羅里撞擊，整座橋身出現裂痕，搖搖欲墜，有關當局之後即刻暫時封鎖碼頭前的海墘，避免一旦橋身坍塌而殃及車輛及行人。

海墘路是一條銜接敦林蒼祐大道通往峇六拜國際機場的繁忙大道。時刻都有來來往往通過渡輪穿梭於檳威兩岸的車子。

加上正值下班時刻，造成整個海墘路及鬧市出現交通癱瘓。

排長龍的車輛，從海墘路一路癱瘓到牛干冬，檳榔律，林萃龍路及車水路。

檳首長政治秘書兼光大區州議員鄭來興、彭加蘭哥打區州議員魏子森及檳島市政廳官員也到現場視察。

民眾受促走替代路線

魏子森呼籲使用海墘的民眾，盡可能改道或選擇替代路線。他已要求檳市廳執法組暫時關閉海墘碼頭人行天橋下的路段，並相信拖格羅里“卡”在天橋下的情況，會延至下午6時之後才會處理。

他指出，該座人行天橋的結構已受破壞，目前只靠該拖格羅里在“支撐”，若貿然移開羅里該橋將會崩塌。

光大區州議員鄭來興也在事發後第一時間在臉書上分享，並促請民眾勿使用相關路段。





