拖格羅里拉扯至歪曲變形 檳渡輪碼頭天橋拆了

（檳城5日訊）拖格羅里載著建築工地的打樁機經過海墘渡輪碼頭時，打樁機頂部卡在人行天橋，司機卻懵然不知而硬闖，導致已46年橋齡的人行天橋被“拉扯”到歪曲變形。檳島市政廳工程師到場檢查後證實天橋已經救不了，只能鋸斷橋身，拆橋行動預料在凌晨完成。

此罕見的意外是於今日下午約4點發生。附近公眾當時被巨響驚動，以為發生車禍，趕來查看時驚見變形的天橋，馬上通知相關救援單位。

該人行天橋在70年代使用，可讓高度5公尺的車輛通行，這是首次發生類似意外。這天橋從當年啟用至今，一直是渡輪搭客使用來過馬路的人行天橋，算是老檳城的共同回憶。

檳島公共工程局副主任謝振貴下午5點多趕到現場勘察人行天橋的結構。他說，目前該天橋已經“沒法救”，該局將安排重型吊車吊住橋身讓羅里駕走，然後切斷橋身。

傍晚6時半後，4輛中型和重型吊車先後抵達現場，工作人員於晚上9時15分開始鋸橋，先用燒焊器切斷橋底的鐵柱鐵枝，方便鋸斷橋身。

檳島市長拿督尤端祥說，整個拆橋工作預計至少需4到5個小時。

他說，檳島市政廳工程師在檢查行人天橋損毀的部份後證實已無法修復，無奈只能鋸橋。

詢及在人行天橋拆除後有何替代方案，他表示目前不適宜談此課題，先讓現場恢復正常狀況。

司機曾接17張交通罰單

約30歲的肇禍羅里司機，當天從丹絨武雅開著拖格羅里要往吉隆玻，途中順利經過3座行人天橋，卻在經過第4座行人天橋時出事。

事發前，該拖格羅里順利經過丹絨武雅組屋前的行人天橋、蘇丹阿末沙路花旗銀行前的行人天橋，以及華蓋街聖芳濟國中前行人天橋。

東北區警區主任蘇菲安說，司機事後被扣到東北縣總警局，尿檢全都過關，警方目前以1987年陸路交通法令第42（1）條文（魯莽駕駛）展開調查。

檳州行政議員彭文寶也到現場瞭解情況，他說，根據記錄，該名司機曾接獲17張交通罰單，罰單都是超速和違例停車，其中15張已經繳付罰款，剩下2張沒還。

拆除工作料凌晨完成

檳州首席部長曹觀友說，檳島市長尤端祥已經向他報告，當局將於今晚8時開始拆除被撞毀的行人天橋，預料凌晨能完成拆除工作。

他今晚出席檳州華人大會堂聯絡組慶祝38週年新春聯歡宴會時說，這是一起意外，誰也無法預料。

喬治市交通癱瘓

罕見意外發生後，喬治市交通也跟著骨牌效應而癱瘓。

這座蓋建於上世紀70年代間的人行天橋被拖格羅里撞擊後，橋身出現裂痕，搖搖欲墜，當局即刻暫時封鎖渡輪碼頭前的海墘路，避免一旦橋身坍塌會殃及車輛及行人。

海墘路銜接敦林蒼祐大道，是從市區要往西南縣的要道，這條繁忙大道時刻都有來來往往通過渡輪穿梭於檳威兩岸的車子，加上當時正值下班時刻，造成整條海墘路及鬧市交通癱瘓。

排長龍的車輛，從海墘路一路癱瘓到牛干冬、檳榔律、林萃龍路及車水路。

檳首長政治秘書兼光大區州議員鄭來興、彭加蘭哥打區州議員魏子森及檳島市政廳官員也到現場視察。

鄭來興事發後第一時間在臉書上分享這宗罕見意外，並促請民眾改道而行。