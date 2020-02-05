股市旅遊業嚴重打擊 8個交易日丟失逾566億

（吉隆坡5日訊）馬來西亞股市因新型冠狀病毒肺炎肆虐，而於8個交易日丟失超過566億令吉的市值，而本地旅遊業更因為中國政府於1月28日發布禁止組團出遊令，近5000個中國旅遊團取消來馬，今年第一季的損失估計將高達4億4000萬令吉。

馬來西亞證券交易所數據顯示，馬股市值截至昨天已大幅滑落至1兆6475億3000萬令吉，而武漢於1月23日宣布“封城”，以及宣佈出現第一宗​​確診病例當天的1兆7041億7000萬令吉市值相比，減少566億4000萬令吉。

馬來西亞富時綜指更因新型冠狀病毒肺炎來襲而10連跌，週一更一度跌至1521.95點，也是2012年1月4日以來的8年新低。 富時綜指在截至昨日的8個交易日，急挫38.64點至1535.80點。

中國團取消損失4億元

另外，马中旅游文化促进商会（MICA）会长拿督伍安琪指出，旅游业因疫情而蒙受重挫，随著中国旅游团取消来马，粗略估计2020年第一季的损失将高达4亿4000万令吉。

她於今日與馬中旅遊文化促進商會其他成員就應變“新型冠狀病毒肺炎”召開緊急會議後指出，從農曆新年到現在取消的團已3000多個。

“如今所有原定2月及3月來馬的中國團都已退團，還不知道中國境外旅遊團何時才能完全恢復穩定發團。”

伍安琪說，中國團由於已幾乎歸零，許多以大中華地區（中港台澳）旅客群為對象的業者向她表示，現在的情況比2003年非典型肺炎（SARS）時期嚴重。

“這次影響比'非典型肺炎'時嚴重，因為中國團完全歸零，自中國政府在27日通知不能（境外）旅遊，那些（在禁令前已入境）中國遊客回國後，再也沒有（中國）團進來……別的國家的人也不敢來旅遊。”

她說，馬中旅遊文化促進商會與其他業者昨晚才同旅遊、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比會面，以尋求政府的建議及援助。

伍安琪估計旅遊業需花6至9個月才能緩慢復甦，而馬中旅遊文化促進商會已提醒同行準備面對接下來的旅遊寒冬。

馬中旅遊文化促進商會副會長簡敬誼說，新春假期原是中國團旺季，平常每月約有20萬至30萬中國遊客來訪，農曆新年期間人數一般上可以達到40萬至50萬人次。

中國遊客是我國遊客的第三大主要來源國，也是第二大旅遊消費群體。 2019年第一季度外國遊客來馬報告顯示，中國遊客在去年新春假期於我國的消費達37億令吉。