物流大亂 商品滯留 淘寶買家取不到貨

（檳城5日訊）新型冠狀病毒不僅引起全球恐慌，同時也嚴重打亂了區域的物流運作，我國無論是從中國進口原料的企業或是通過淘寶網“入貨”的散戶，從農曆新年前至今，都無法順利取得他們的商品。

馬來西亞物流師協會總會長曾家麟接受《光明日報》訪問時說，這問題會發生，主要是因為中國政府已延長春節假期至本月10日才開工，原本是本月2日開工。

“目前不僅是中國貨物無法輸出國，連要把貨品運入中國也一樣無法通過。”

他說，若要更清楚了解中國的出入口物流運作情況，則需等至本月10日才能知曉。

他坦言，海運佔了世界90%的貿易運輸，所以推測透過中國特定區域進行海運的大部分進出口貨櫃，目前應該是停留在上海、黃埔或鹽田區，主要是該國海關單位延長運作日期，因此出入口商無法辦理貨物報關，同樣的情況也發生在需要透過轉船運輸（Transhipment）運入中國的貨物，以致貨櫃滯留在香港的港口。

“若中國在本月10日後仍無法恢復物流運作，買家可以通過在其他區域設立的特定區域物流操作中心取得商品，不過相關特定區域物流操作中心的庫存有限，長期來說還是會對大部份區域的物流業造成嚴重打擊。”

他坦言，就算中國的物流運作在本月10日恢復，買家未必能夠在最快時間內獲得貨物，畢竟一下子上萬噸貨品要報關，將會出現“塞港”的現象。