加國藝術家操刀“旺來” 大山腳有壁畫了

（大山腳5日訊）加拿大年輕流浪畫家伊曼紐再有新畫作！再過數天，當你路過大山腳市區的威省福建會館時，便可看到由他操刀的壁畫─“旺來”，畫中有他走入伯公埕所感受到的地方色彩，這也是大山腳市區的首幅壁畫。

27歲的伊曼紐（Emmanuel Jarus），首次應邀前來大山腳畫壁畫。他說，大山腳的壁畫是他在馬來西亞的第7幅畫作，之前他曾在檳島、柔佛麻坡等地作畫。

他說，檳島和大山腳擁有不同的特色，大山腳人民的生活淳樸，所以這次他在大山腳市就地取材，根據他的觀察，將這里的美食及地方民情，融入壁畫當中。

威省福建會館位於余水清路旁，伊曼紐自本月2日開始在此作畫，預計尚需4至5天的時間才能完成作品，畫作面積為1600平方呎。

威省福建會館會長拿督王國山說，他們是通過本地畫家的介紹而與伊曼紐接洽，希望壁畫完成後，能推動大山腳的旅遊及美食。

他說，檳島已有十多幅壁畫，大山腳也應跟上這股潮流，通過這幅壁畫將本地民情及美食呈現出來。壁畫費用由熱心人士贊助，耗資數萬令吉。

“伊曼紐的壁畫元素包括著名的大山腳廣西福建面、潮州人泡咖啡、曼煎糕、黃梨及威省福建會館拜天公時捧油燈，這些都是大山腳市區的特色，壁畫取名‘旺來’（Ong Lai）。

王國山說，威省福建會館一直積極推動大山腳舊街區的文化旅遊及美食，希望其他會館也能一起來推動大山腳旅遊。