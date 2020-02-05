聞冠父女舉殯 兒歌樂曲聲中別了

（雙溪大年5日訊）“車禍燒死父女”一案的葉聞冠（24歲）及女兒葉靖楦（3歲）今天上午舉殯，喪禮在樂隊不停播放兒歌及樂曲下進行，令現場更顯得一片憂傷。

在車禍中同時喪失丈夫及女兒的葉聞冠遺孀陳欣怡，以及喪失兒子及孫女的葉聞冠父母葉霖耀及謝叔苓，在喪禮開始前守在靈柩旁，萬般不捨的在2名死者靈柩旁聲聲叮嚀囑咐，陳欣怡及謝叔苓不停的擦眼淚，陪伴在側的家屬則不停的給於安慰，場面令人心酸。

原本訂於上午10時舉行的殯禮，在家屬難分難捨下，延遲約1小時後才舉行。

葉聞冠的多名保險業同事，分別從首都及怡保趕來送葉聞冠父女最後一程，安聯保險集團FINEX組團隊，在靈前合唱Beyond的不再猶豫時，葉聞冠的遺孀陳欣怡也與團隊一起，為丈夫獻上這首FINEX組每天開會前的激勵歌曲。

同事合唱不再猶豫

“哦哦哦...我有我心底故事，親手寫上每段得失樂與悲與夢兒。哦哦哦...縱有創傷不退避，夢想有日達成找到心底夢想的世界，終可見.....。”

同行陳錦傑指出，該組在全國4個州屬擁有50名組員，原本訂於2月8日舉行的慶功宴，也隨著這場喪事而取消。

葉聞冠與陳欣怡夫婦一家三口，在1月31日上午10時，從怡保返回峨崙老家途中，在南北大道北海通往雙溪大年方向第120公里處意外撞向分界堤後車禍著火，葉聞冠與女兒受困在轎車內被燒死。

葉聞冠在3兄弟姐妹裡排行最小，上有一兄一姐，哥哥葉永柯在日本深造，姐姐則在檳州從事飲食業。

葉聞冠的爺爺（88歲）及80多歲的奶奶，並沒有出現在喪禮。