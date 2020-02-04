【武漢肺炎】4歲中國童出院 大馬首位康復者！

（亞羅士打4日訊）正當大馬感染武漢肺炎確診病例再增加2宗之際，浮羅交怡則捎來佳音，即該島目前唯一一名受感染的4歲中國女童已痊愈，並已出院，成了我国首位康复出院的确诊患者。

據中國駐馬大使館發言人說，院方為上述4歲女童二度抽取樣本進行檢測後發現，2次檢測結果皆呈陰性反應，即證實她已擺脫武漢肺炎病毒。

“這名女童也是馬來西亞首位痊癒出院的中國籍武漢肺炎病人，他們一家人將持醫院開具的健康證明於近期返回中國。”

此外，據本報向院方負責人了解，女童及其家人一家四口是於周二傍晚6時30分出院。

這名來自中國廣州的4歲女童，與父母和2歲妹妹是於1月20日飛抵吉隆坡國際機場，之後再於24日飛往浮羅交怡。這對小姐妹抵達交怡後即開始出現發燒、傷風及咳嗽癥狀，並於26日下午1時被送往蘇丹后瑪麗哈醫院治療。

衛生部於29日公布這對小姐妹的樣本檢測結果，並證實4歲女童感染了武漢肺炎病毒，但其2歲妹妹則未受感染。4歲女童過後被安頓在醫院治療，而未受感染的妹妹則與雙親被安排在同一間醫院接受隔離治療。

此外，在中國山東大學升學的26歲馬來女生於本月1日飛返大馬和轉機到浮羅交怡後，也因出現身體不適、發燒和喉嚨痛等癥狀，當天即刻到醫院檢查。過後，這名女子的樣本檢測結果也證實她未感染武漢肺炎病毒，因此，她已於周二出院，並將在住家自行隔離14天。

至於同樣於本月1日從雙溪大年蘇丹阿都哈林醫院轉院到蘇丹娜峇希雅醫院隔離治療的4歲中國男童，目前衛生部還未針對其樣本檢測報告作出進一步公布，相信檢測結果還未出爐。