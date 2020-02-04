【武漢肺炎】4歲中國童料近期出院 馬來女子證實沒感染

（亞羅士打4日訊）儘管我國武漢肺炎確診病例增2宗新病例，但浮羅交怡則捎來好消息，島上目前唯一受感染的4歲中國女童情況良好，有望在近期痊癒出院。另外，日前從中國返回交怡島的26歲馬來女子，也證實沒受到感染。

據本報向院方負責人了解，4歲女童在醫院治療多天后，近日二度抽取樣本進行檢測，第一樣本檢測結果呈陰性，目前正等待第二個樣本檢測結果。一旦第二個樣本也取得同樣結果，代表女童已擺脫武漢肺炎細菌感染。

來自中國廣州的4歲女童，是與父母和2歲妹妹於1月20日飛抵吉隆坡國際機場，之後再於24日飛往浮羅交怡。姐妹倆抵交怡後開始出現發燒、傷風及咳嗽症狀，並於26日下午1時送往蘇丹後瑪麗哈醫院治療。

衛生部於29日公佈2名女童的樣本檢測結果，證實4歲女童感染武漢肺炎，2歲妹妹則未受感染。4歲女童被安頓在醫院治療，雙親及妹妹則安排在同一間醫院隔離。

另外，在中國山東大學升學的26歲本地馬來女生，於本月1日返回大馬並轉機到浮羅交怡，但因出現發燒和喉嚨痛等症狀，當天即刻到醫院檢查，檢測樣本證實未受感染，今日出院後將在家自行隔離14天。

此外，至於同樣於本月1日，從雙溪大年蘇丹阿都哈林醫院轉院到蘇丹娜峇希雅醫院隔離治療的4歲中國男童，目前衛生部還未公佈樣本檢測報告，相信檢測結果還未出爐。