【武漢肺炎】房東拒門外酒店拒入住 四川女子無處容身

（新加坡4日訊）新加坡政府要求從中國返新的人士必須申請14天缺席假在家自行隔離，惟不少在新加坡工作的中國人，從家鄉返回新加坡後面對被房東拒於門外的情況。一名從中國四川返回新加坡的女子，便被房東拒絕進門，她去租酒店也被拒，結果一整晚得待在通宵營業的場所無處容身。

另外，職業介紹所和雇主透露，越來越多房東將申請缺席假的房客拒於門外，其中一名代理告訴記者，他手上就有20多人被拒。

新加坡國家發展部長兼財政部第二部長黃循財昨午在國會發表部長聲明表示，一些居民聽說有人須居家隔離或同座有人請缺席假，就要求讓當事人搬走，也有房東將申請缺席假的房客拒於門外。

房東申請缺席假房客拒門外

受訪的職業介紹所和雇主透露，將房客拒於門外的案例，隨著局勢演變，已經越來越多，導致他們必須為員工尋找其它的住所代替，讓他們進行14天的缺席假。

其中一名代理接受《新明日報》訪問時說，他手上就有八九十個中國員工，當中有三分之一在缺席假期間遇到住宿問題。

不願具名的工廠老闆透露，他的其中一名來自中國四川的副主管日前於凌晨抵達新加坡後，卻發現自己無家可歸。

“她的房東告訴她，只有在14天的缺席假結束後，而她沒有出現任何症狀，他才會讓她回來。儘管我們設法為她預訂了酒店，但她抵達酒店時仍被拒絕，結果她一整晚都在24小時營業地點逗留。這是非常糟糕的情況。”

昨天，工廠老闆設法聯繫了一名親戚，後者同意將他的員工暫時安置在她原本打算出租的房間內。

說服不了房東只能睡客廳

有人花了一天時間說服房東讓他進門，可是卻進不了房間，過後只能睡客廳。

新世中介的陳俊龍（30歲）受訪時透露，他目前大約有80至100名中國工人，當中約20人在返新後和他們的房東或室友發生問題，因擔心他們有感染風險，所以不願意在14天內與他們同住。

陳俊龍表示，多數員工從事製造服務業，他們當中沒人曾到訪湖北省。其中一名員工告訴他，自己在返新後被拒於門外，他最後花了一天的時間才成功說服房東讓他進門。

“由於房東也把房間租給其他房客，房客也擔心他有感染風險，因此不讓他進房間。這名員工最後只能暫時睡客廳。”

另一名不願具名的職業介紹所則告訴《海峽時報》，據她所知，至少有10名員工被拒於門外，她們目前在和其雇主合作，找願意收留他們的房東。

房東通知要求延遲返新

有人被禁止入屋也不能進屋拿自己的東西，有人則接到房東的通知要求延遲返新。

機器零件製作公司Raw Technologies表示，公司有一名來自中國福建的員工被房東禁止進入屋子，至今毫無歸宿，暫住酒店。

根據公司這名員工向公司透露的信息，她與房東的合同表示雙方在解約時，需給予對方一個月的通融期，但因新冠肺炎問題，房東僅在房客回國的一個星期前通知她，她將被禁止再踏入房子並且連自己的所有物也不能領取。

如今該公司的這名員工暫住在酒店客房，待尋找新住屋。

另外，出租房間給一名中國房客的67歲的蔡姓男子（電腦推銷員）告訴《海峽時報》，其中國房客將在本週內返新。

這名房客在新加坡當工廠管工，7年來一直向蔡先生租房間，儘管房客表示並沒有在疫情爆發期間到湖北省，但蔡先生仍希望對方能延遲回國，表明不允許他回到三巴旺的組屋單位內。

蔡先生說：“我從報紙上讀到，那些從中國返新的員工因有感染風險，所以必須申請14天的缺席假才能回去上班。那如果他被感染了，我還讓他住在我的家，那我會不會被感染？”