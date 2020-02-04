【武漢肺炎】10天內籌40萬 首批醫療物資送武漢

（雪邦4日訊）大馬首批醫療物資將於今晚送往武漢肺炎肆虐疫區，解決中國湖北省及武漢市醫療資源短缺的窘境。

由民間救援組織“希望行動”(OPS HARAPAN）發起的“支援武漢捐贈活動”，短短10天內，成功向國內生產商及民眾籌募到總值超過40萬令吉的醫療物資。

這項籌募活動也獲得馬航貨運私人有限公司(MAB kargo)及韻達集團支持，贊助所有從大馬空運至上海，及從上海送往疫區的交通費用。

籌募活動發起人兼智庫CREATE首席執行員黃穎欣表示，從大年初一（1月25日）展開的籌募活動，獲得全馬各州的商家及市民響應，包括沙巴及砂拉越，籌獲的醫療物資包括33萬8000個外科口罩（約33萬8000令吉）、540個N95防護口罩（約4320令吉）、10萬7900個一次性醫藥塑膠檢驗手套（約3萬2370令吉）及876個醫用護目鏡（約3萬4922令吉）。

“這批總值40萬9612令吉（約69萬634​​0人民幣）的醫療物資，是首批從大馬送往武漢災區，盼望能為武漢肺炎努力的前線醫務人員帶來幫助，讓他們在拯救病患當兒能活動為足夠的資源。”

她認為，這次活動顯現出大馬人的溫暖，大家秉持一方有難，八方援助的精神，合力協助將物資送往災區。

先抵達上海機場再送往湖北縣

韻達集團大馬分行總監拿督劉俊平表示，由於中國疫情嚴重，再加上武漢封城僅允許救護進入，因此這批醫療物資先抵達上海機場，再送往湖北縣，然後通過救護車分階段送往制定的醫院。

他指出，儘管在安排運輸過程中面對各種挑戰，但慶幸獲得中國政府支持，才能將這些醫療物資直接送入位於武漢的醫院，解決守在前線醫務人員的需要。

馬航貨運（MASkargo）首席執行員依布拉欣透露，這批醫療物資將於今晚7時35分，通過MH386航班抵達上海浦東機場。

他認為，在疫情及災難發生時，交通鏈接非常重要；而馬航在這時段願意伸出援手，幫助他們度過難關。