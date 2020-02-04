【武漢肺炎】1月25日至今 機場耗1.6萬購消毒清潔劑

（雪邦4日訊）大馬機場從1月25日起迄今，額外耗資1萬6000令吉採買各項消毒及清潔劑，加強吉隆坡國際機場(KLIA）和吉隆坡第二國際機場（KLIA2）的清潔及防疫工作，以防止新型冠狀病毒（武漢肺炎）的入侵。

大馬機場現時每天會有320名清潔工人在機場公共區域展開清潔及消毒工作，包括為6300台手推車、1萬2000張椅子進行清潔及消毒，以加強機場的衛生程度。

大馬機場公司機場終站服務部高級經理阿布哈斯曼表示，機場是在中國因武漢肺炎惡化，並宣布封鎖武漢城後的2天，即展開加強機場的清潔，同時增加消毒程度，以加強防疫工作。

他說，機場一直以來都有進行清潔工作，唯隨著疫情的惡化而把清潔從每天的一次增加至2次。“KLIA機場和KLIA2每天每班會有320名及280名清潔工人對機場的設施進行清潔及展開消毒工作。”

“清潔工人每天將以輪班方式，從早上7點到晚上7點，以及晚上7點到清晨7點，展開全天候的清潔工作。”

每天輪班進行清潔工作

他表示，清潔工作專注在公眾最容易踫觸到的設施，如手推車、椅子、電梯按鈕、扶梯欄杆、服務櫃檯、移民廳櫃檯、廁所等。

他表示，KLIA和KLIA2的清潔工作程序一致，而2個機場也各別獲得安置81瓶及62瓶洗手液，讓公眾消毒雙手。

機場公司為了讓民眾了解機場的防疫工作，今日特地向媒體匯嘉南藥學專科學校機場的清潔及防疫工作，同時帶領媒體參觀機場進行了清潔防衛流程和工作。

大馬機場公司管理全馬39個機場，除了KLIA和KLIA2這兩個最大的出入口岸外，其他機場也展開全面的提升清潔衛生防衛工作。

他表示，KLIA和KLIA2的入境處都設有體溫掃描儀，以對入境我國的遊客進行體溫檢測之外，過境轉機的旅客也都必須接受體溫檢測，在確定沒有發燒的情況下才能入境及過境。“若是出現可疑症狀，旅客將會被帶往最近的診療所進行進一步的檢測，以確保不會有疑是患者的入侵。”

“我們也留意在機場留宿旅客的情況，一旦發現有可疑，也會將他們送往診療所接受檢測。”

對於有研究顯示，新型冠狀病毒可以在光滑物體表面存活數小時，並且可以在適宜的環境下存活長達5天，這對機場的防疫工作是否一大挑戰時，阿布哈斯曼說，這也就是為何機場要採取高密度的清潔和消毒的原因，以阻遏公眾因為接觸到病毒的風險。