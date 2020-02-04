​打擊毒騾問題 警設機場毒品調查組

（吉隆坡4日訊）全國毒品罪案調查部總監拿督卡里爾披露，為了打擊機場跨境運毒問題，警方決定進行警隊重組，設立機場毒品調查組，在全國7個機場，即吉隆坡、檳城、古晉及亞庇、士乃、浮羅交怡及梳邦機場加強監督，尤其是毒騾問題。

他指出，警方會在4個機場，分別是吉隆坡、檳城、古晉及亞庇國際機場部署102名機場毒品調查組警員。同時，警方也會在士乃、浮羅交怡及梳邦機場安排毒品調查組警員駐守，以有效打擊毒騾問題。

卡里爾今午在全國毒品罪案調查部（充公財產、法律與檢控）副總監拿督卡瑪魯查曼、吉隆坡國際機場警區主任祖基菲里等人陪同下，出席在吉隆坡國際機場Anjung Tinjau推介警方機場毒品組時，這麼指出。

警隊內部人員重組

他說，在執行工作中，這些機場毒品調查組警員必須向警區總部匯報，然而採取行動及警隊關鍵績效指標（KPI）的方面則是由武吉阿曼警方操作。不過，基於警隊人手不足，目前是通過內部人員重組，成立警方機場毒品調查組，希望往後若在政府撥款允許的情況下，可招募更多警員加入上述組別。

此外，卡里爾說，警方數據顯示，去年一共有101名我國毒騾被捕，分別是82名在國外落網，另外19名則是在出境前就被發現而被捕；這個數字與前年的68名被捕毒騾人數相比，去年的落網人數上升了20.6%。

“我們警方將會與其他政府執法及私人機構聯手在機場把關，以塑造無毒的馬來西亞。”