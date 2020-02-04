抽煙喝酒少吃蔬果運動 BMI過高患癌率增

（吉隆坡4日訊）衛生部長​​拿督斯里祖基菲里阿末說，癌症患者的死亡病例中，約三分之一是因為體質指數（ BMI）過高、太少攝取蔬菜水果、缺乏運動、抽煙及喝酒。

他於今日在2020年世界癌症日活動致詞時說，吸煙是患癌最重要的風險因素，導致約22%患癌者死亡。

他指出，30%至50%的癌症，是可以通過改善生活方式預防，並建議以戒菸、減重、健康的飲食習慣、運動等方式來預防患癌。

“2012年至2016年期間，國內有多達60%的癌症病患在發現時已是晚期（第三或第四期），當中有者相信包括信仰療法等傳統療法。”

他說，《2012-2016年馬來西亞國家癌症登記報告》（MNCRR）顯示，第三和第四期才發現的晚期病例從2007至2011年的58.7%，到2012年至2016年期間增至63.7% 。

癌症越遲發現醫藥費越高

祖基菲里說，癌症越遲被發現，醫藥費就越高，而且治癒的機率越低。但卻有人在被診斷出患癌後，以傳統療法為首選，失敗後才去看醫生。

他指出，根據2015年東盟腫瘤治療成本研究，國內有45%癌症病患面對財務問題，因在治療一年後的醫療費便超過家庭收入的30%。

“衛生部去年的資料顯示，政府醫院的死亡病患中有11.82%是患癌者，更於1999年的9.08%。”

他說，根據世界衛生組織（WHO）估計，全球每6名死者人中有1人是死於患癌，且來自中低收入群佔了約70%。

他說，世界各國包括我國，希望能夠於2030年達致非傳染性疾病（糖尿病、心髒病、癌症及慢性呼吸道疾病）死亡率降低三分之一的目標。

祖基菲里說，鑑定高風險群並鎖定他們為篩檢目標是可行的方案，衛生部因此已提供免費的子宮頸篩檢、乳房檢查、大腸及口腔檢查。

不過，他說，我國目前只有114名腫瘤學家，68名在私人醫院、33人在衛生部以及14人在大學，因此政府鼓勵更多年輕醫生腫瘤學家，達致每100萬人口有10名腫瘤學家的目標。

出席者包括衛生總監拿督諾希山、籌委會主席馬丁、大馬腫瘤學協會主席莫哈末阿茲里夫、國家癌症中心副總監諾麗莎。

癌症病例增加華裔居首

根據祖基菲里在2020年世界癌症日活動推介《2012-2016年馬來西亞國家癌症登記報告》（MNCRR），國內癌症病例有逐年上升趨勢，並以華裔高踞首位，其次為馬來人和印度人。每10萬華裔人口中，就有106名男性和117名女性患癌症。

此外，研究顯示，男性患癌風險為十分之一，女性則是九分之一。

根據研究，2012至2016年期間的新病例增至11萬5238宗，而2007至2011年為10萬3507宗，發病率（年齡標準化）為每10萬男性人口有86宗病例，每10萬女性人口102宗病例。

按性別研究分析發現，男性患癌類型機率最高的是大腸癌，其次是肺癌和前列腺癌；女性最高的是乳腺癌，接下來是大腸癌和子宮頸癌。在0至14歲的兒童中，最常被診斷的癌症為白血病及脊髓癌，而15至24歲的青少年則為淋巴瘤。