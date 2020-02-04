抽烟喝酒 少吃蔬果运动 BMI过高患癌率增

（吉隆坡4日讯）卫生部长拿督斯里祖基菲里阿末说，癌症患者的死亡病例中，约三分之一是因为体质指数（ BMI）过高、太少摄取蔬菜水果、缺乏运动、抽烟及喝酒。

他于今日在2020年世界癌症日活动致词时说，吸烟是患癌最重要的风险因素，导致约22%患癌者死亡。

他指出，30%至50%的癌症，是可以通过改善生活方式预防，并建议以戒烟、减重、健康的饮食习惯、运动等方式来预防患癌。

“2012年至2016年期间，国内有多达60%的癌症病患在发现时已是晚期（第三或第四期），当中有者相信包括信仰疗法等传统疗法。”

他说，《2012-2016年马来西亚国家癌症登记报告》（MNCRR）显示，第三和第四期才发现的晚期病例从2007至2011年的58.7%，到2012年至2016年期间增至63.7%。

癌症越迟发现医药费越高

祖基菲里说，癌症越迟被发现，医药费就越高，而且治愈的几率越低。但却有人在被诊断出患癌后，以传统疗法为首选，失败后才去看医生。

他指出，根据2015年东盟肿瘤治疗成本研究，国内有45%癌症病患面对财务问题，因在治疗一年后的医疗费便超过家庭收入的30%。

“卫生部去年的资料显示，政府医院的死亡病患中有11.82%是患癌者，更于1999年的9.08%。”

他说，根据世界卫生组织（WHO）估计，全球每6名死者人中有1人是死于患癌，且来自中低收入群占了约70%。

他说，世界各国包括我国，希望能够于2030年达致非传染性疾病（糖尿病、心脏病、癌症及慢性呼吸道疾病）死亡率降低三分之一的目标。

祖基菲里说，鉴定高风险群并锁定他们为筛检目标是可行的方案，卫生部因此已提供免费的子宫颈筛检、乳房检查、大肠及口腔检查。

不过，他说，我国目前只有114名肿瘤学家，68名在私人医院、33人在卫生部以及14人在大学，因此政府鼓励更多年轻医生肿瘤学家，达致每100万人口有10名肿瘤学家的目标。

出席者包括卫生总监拿督诺希山、筹委会主席马丁、大马肿瘤学协会主席莫哈末阿兹里夫、国家癌症中心副总监诺丽莎。(LMY)

癌症病例增加华裔居首

根据祖基菲里在2020年世界癌症日活动推介《2012-2016年马来西亚国家癌症登记报告》（MNCRR），国内癌症病例有逐年上升趋势，并以华裔高踞首位，其次为马来人和印度人。每10万华裔人口中，就有106名男性和117名女性患癌症。

此外，研究显示，男性患癌风险为十分之一，女性则是九分之一。

根据研究，2012至2016年期间的新病例增至11万5238宗，而2007至2011年为10万3507宗，发病率（年龄标准化）为每10万男性人口有86宗病例，每10万女性人口102宗病例。

按性别研究分析发现，男性患癌类型几率最高的是大肠癌，其次是肺癌和前列腺癌；女性最高的是乳腺癌，接下来是大肠癌和子宫颈癌。在0至14岁的儿童中，最常被诊断的癌症为白血病及脊髓癌，而15至24岁的青少年则为淋巴瘤。

《马来西亚国家癌症登记报告》数据

●各族患癌人数（每10万人）

2007至2011年 2012至2016年

种族 男性 女性 男性 女性

马来人 70.7 81.9 73.6 90.9

华人 112.9 126.2 106.1 117.3

印度人 70.4 110.1 66.7 106.9

●2012至2016年最常见的十大癌症类型

乳腺癌19%

结肠直肠癌13.5%

肺癌9.8%

淋巴瘤5.1%

鼻咽癌4%

白血病3.7%

前列腺癌3.6%

肝癌3.5%

子宫癌（子宫颈癌）3.5%

卵巢癌3.1%

●患癌第四期才发现，比第一期发现所高出的死亡率

乳癌：7.52倍

子宫癌：5.45倍

大肠癌：3.86倍