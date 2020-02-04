【武漢肺炎】茨廠街遊客減半 商販叫苦

（吉隆坡4日訊）武漢肺炎導致茨廠街人潮大受沖擊，旅客驟減了50%，生意額也下降，讓商販們叫苦連天!

吉隆坡小販商業公會主席拿督洪細弟昨日出席吉隆坡小販商業公會舉辦的農曆新年新春團拜暨拜天公活動時，在記者會上揭露，以往農曆新年期間，茨廠街都迎來大批觀光人潮，惟今年因武漢肺炎導致國內外觀光客驟減50%，商販們的生意額猛然下跌。

他補充，武漢肺炎的疫情對全球旅游業造成災難性的打擊，就連茨廠街也無可幸免。

中國原料供應受阻

他指出，由於中國的工業生產線與出口受疫情沖擊，造成原料、貨源或物流不能如常供應，促使許多本地商家都面對貨源短缺問題，導致商家選擇轉向泰國進貨。

他強調，由於心理壓力與謠言帶來的禍害比病毒還可怕，因此呼籲民眾對政府要有信心，要相信衛生部的報告和遵從指示，做足防疫措施。

洪細弟還提到，該公會將連同6個會館在元宵節當天舉辦年味節活動，屆時將派發數千個口罩給公眾和小販。

衝擊旅遊業影響大

武吉免登區國會議員方貴倫指出，2020年原本是我國旅游年，但旅游業和制造業卻因武漢肺炎而受到沖擊。

他補充，旅游業受到沖擊後，影響到下游行業如酒店、餐飲、商場、巴士公司與小販小商；旅游業是我國的重要工業，也是其中一個重要的收入來源，因此建議旅游部長應採取應對措施，如為受到疫情沖擊的商家，渡過艱難時期。

“預料至少要3至5個月疫情才能受控。”

方貴倫也希望國內有更多商家，能向武漢各省份等疫區供應手套作為緊急需求，雪中送炭。