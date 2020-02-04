象徵新一年好彩頭 立春立蛋錢存銀行

（檳城4日訊）今天是立春之日，邁入新一年的首個節氣，象徵新一年正式開始。一些民眾選擇在今天立蛋及存錢進銀行戶頭，為新一年討個好彩頭。

立春是二十四節氣中的首個節氣，通常落在每年陽曆2月3至5日。二十四節氣是根據太陽在黃道（即地球繞太陽公轉的軌道）上的位置來劃分。

據說，在立春這一天，由於太陽和地球之間的角度，太陽引力與地球引力互相拉扯作用下，使得蛋較容易達到平衡，因此較容易被立起來。

立蛋過程也講究耐性與技巧。親友們一起嘗試立蛋的有趣過程也能促進彼此關係。

在中國，也流傳立春“戴春雞”傳統習俗。立春這一天，人們為討吉利，會以彩色棉布和棉花縫製成公雞飾品，釘在兒童衣袖或帽子上，寓意豐衣足食，茁壯成長。

另外，根據本地風水師鮑一凡，立春的確切時間是在今天下午5時03分，即從今天傍晚5時03分至明天下午4時59分，每個生肖有不同的存錢大吉時、吉時及不吉時。

鮑一凡指出，存錢時間又可細分為旺正財時段，旺橫財或聚暗財時段。所謂的正財就是正當生意、薪水和勞力所得，至於橫財則包括馬票、萬字、投資所得。

但須強調的是，立春存錢開運法只是坊間習俗，旨在討個好彩頭。世上沒有白吃的午餐，也沒有不勞而獲的事，大家在新的一年還是要腳踏實地，努力打拼。